Reportan índice de calidad de aire insalubre sensible para grupos vulnerables en la capital

Tegucigalpa, Honduras. - La calidad del aire en el Distrito Central registró niveles insalubres para grupos sensibles la mañana de este lunes 27 de abril, según reportes de la comuna capitalina.

A las 8:00 de la mañana de este lunes, las estaciones meteorológicas municipales indicaron que el índice de calidad de aire era insalubre, situación que representa un riesgo para la salud de sectores vulnerables.

De acuerdo con la información, a las 11:00 de la mañana el índice se mantenía en categoría insalubre, sin presentar mejoras significativas en el transcurso de la jornada.

Autoridades indicaron que los grupos más expuestos son los adultos mayores, niños y personas con enfermedades de base, quienes podrían experimentar efectos adversos en su salud.

En ese sentido, se recomendó el uso de mascarilla como medida preventiva, especialmente para quienes presentan afecciones respiratorias o cardiovasculares.