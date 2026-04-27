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Reportan índice de calidad de aire insalubre sensible para grupos vulnerables en la capital

La calidad del aire en el Distrito Central amaneció este lunes en niveles insalubres para grupos sensibles, según reportes de estaciones meteorológicas

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 12:18

Tegucigalpa, Honduras. - La calidad del aire en el Distrito Central registró niveles insalubres para grupos sensibles la mañana de este lunes 27 de abril, según reportes de la comuna capitalina.

A las 8:00 de la mañana de este lunes, las estaciones meteorológicas municipales indicaron que el índice de calidad de aire era insalubre, situación que representa un riesgo para la salud de sectores vulnerables.

De acuerdo con la información, a las 11:00 de la mañana el índice se mantenía en categoría insalubre, sin presentar mejoras significativas en el transcurso de la jornada.

Autoridades indicaron que los grupos más expuestos son los adultos mayores, niños y personas con enfermedades de base, quienes podrían experimentar efectos adversos en su salud.

En ese sentido, se recomendó el uso de mascarilla como medida preventiva, especialmente para quienes presentan afecciones respiratorias o cardiovasculares.

FOTOS: Tegucigalpa está bajo una densa bruma

Entre las principales causas de este fenómeno se encuentran la bruma generada en las últimas horas, así como la lluvia registrada el día anterior.

Estos factores han provocado el arrastre de partículas contaminantes debido al ingreso de humedad en el ambiente, lo que incide directamente en la calidad del aire.

La combinación de condiciones climáticas ha favorecido la concentración de contaminantes en la atmósfera, reduciendo la visibilidad y afectando la respiración en ciertos sectores de la población.

Cabe señalar que en los últimos días el índice de calidad del aire se había mantenido en niveles moderados, sin representar mayores riesgos para la población.

No obstante, el cambio repentino en las condiciones obliga a mantener vigilancia y adoptar medidas de precaución para evitar afectaciones a la salud de los capitalinos.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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