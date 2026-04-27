Defensores de Honduras pide elección transparente e independiente del CNE y TJE

Teguigalpa, Honduras.-La plataforma Defensores de Honduras emitió un pronunciamiento en el que destacó la importancia de una integración institucional sólida y transparente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en el actual contexto político del país.
En el comunicado, dirigido a la ciudadanía y a los diputados del Congreso Nacional, la organización reconoció el papel del Legislativo en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales para garantizar el control político ante actuaciones que podrían afectar la legalidad y la confianza pública.
Asimismo, señalaron que el reciente juicio político debe entenderse como un acto de responsabilidad institucional y no como una herramienta de confrontación partidaria, enfatizando que su legitimidad dependerá de que fortalezca el Estado de derecho.
El pronunciamiento subraya que este proceso debe respetar el debido proceso, permitir la actuación del Ministerio Público y contribuir a la recomposición seria, plural e independiente de los órganos electorales.
En ese sentido, Defensores de Honduras enfatizó que la elección de nuevas autoridades del CNE y TJE debe basarse en criterios de idoneidad, honorabilidad, independencia y experiencia.
Además, indicaron que el país necesita órganos electorales que no sean percibidos como instrumentos políticos, sino como instituciones al servicio del voto libre, secreto e igualitario de los ciudadanos.
La organización también resaltó que la diversidad partidaria, acompañada de solvencia moral y capacidad profesional, puede contribuir a reducir la desconfianza y fortalecer la credibilidad del sistema electoral.
En el contexto actual, consideraron necesario que ambos órganos reflejen una integración plural y equilibrada, acorde a la realidad política expresada por la ciudadanía en el último proceso electoral.
Como parte de su exhortación, hicieron un llamado al Congreso Nacional para valorar postulaciones de ciudadanos con trayectoria democrática, independencia de criterio y compromiso con el país.
Entre los nombres mencionados, incluyeron al ciudadano Germán Edgardo Leitzelar Hernández como aspirante para integrar el Consejo Nacional Electoral.
Defensores de Honduras reiteró que el fortalecimiento del sistema electoral depende de instituciones independientes, transparentes y reconocidas por la población como garantes de la voluntad popular, haciendo un llamado a actuar con responsabilidad, equilibrio y apego a la ley.