Defensores de Honduras pide elección transparente e independiente del CNE y TJE

Teguigalpa, Honduras.-La plataforma Defensores de Honduras emitió un pronunciamiento en el que destacó la importancia de una integración institucional sólida y transparente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en el actual contexto político del país.

En el comunicado, dirigido a la ciudadanía y a los diputados del Congreso Nacional, la organización reconoció el papel del Legislativo en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales para garantizar el control político ante actuaciones que podrían afectar la legalidad y la confianza pública.

Asimismo, señalaron que el reciente juicio político debe entenderse como un acto de responsabilidad institucional y no como una herramienta de confrontación partidaria, enfatizando que su legitimidad dependerá de que fortalezca el Estado de derecho.

El pronunciamiento subraya que este proceso debe respetar el debido proceso, permitir la actuación del Ministerio Público y contribuir a la recomposición seria, plural e independiente de los órganos electorales.