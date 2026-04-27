Brayan Torres, padelista profesional argentino que murió tras colisión en el anillo periférico

Un fatal accidente segó la vida de Brayan Alexis Torres, quien falleció luego de que el vehículo en el que se transportaba impactara contra un camión cargado de material la madrugada de este lunes. ¿Qué se sabe sobre el caso? Aquí los detalles:
Brayan Alexis Torres, conocido como ‘Tato Torres’, era originario de Naschel, San Luis, Argentina.
Versiones indican que el joven se trasladaba con una mujer, cuya identidad no fue revelada, en horas de la madrugada de este lunes por el anillo periférico, a la altura de la colonia Villas del Sol, en Tegucigalpa.
Brayan Torres iba como pasajero y la mujer iba como conducora de un vehículo Hyundai Tucson, color gris, con placa HAY-8758.
De acuerdo con el informe preliminar, el accidente habría sido ocasionado por el exceso de velocidad, sumado a que la conductora se encontraba bajo los efectos del alcohol.
El cuerpo del joven quedó entre los amasijos de hierro del vehículo y se conoció que murió de manera inmediata debido al fuerte impacto.
A la mujer, cuya identidad no fue revelada, se le acusa del delito de homicidio con dolo eventual, luego de provocar la muerte de Brayan Torres.
Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron la extracción del cadáver del amasijo de hierro, para luego ser trasladado a la morgue capitalina.
A la mujer se le realizaron pruebas de sangre y orina en coordinación con Medicina Forense, con el fin de continuar con las diligencias investigativas y remitir el caso al Ministerio Público.
La OG Padel Club, primer Club de Pádel en Hondura, lamentó profundamente la muerte de Brayan Torres, padelista profesional.
"Tato" se coronó campeón del Pro Padel Player Panamá 2023. Tenía experiencia en entrenamientos individuales, enparejas y grupos pequeños. Años anteriores estuvo como jugador de fútbol en el Club Deportivo Naschel Unido
Lo último que se conoció, según sus publicaciones, es que la noche del domingo participó en un torneo de pádel en Tegucigalpa, donde su equipo resultó ganador en algunas categorías.
Además, el Club Deportivo Naschel Unidos expresó "su más profundo pesar por el fallecimiento de Brayan ‘Tato’ Alexis Torres, quien supo vestir y defender nuestros colores con compromiso, respeto y una gran pasión por el fútbol.Durante su paso por la institución, dejó una huella imborrable no solo por su desempeño dentro del campo de juego, sino también por su calidad humana, siendo un compañero solidario y una persona muy querida por todos quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él".
Las autoridades policiales realizaron la detención y remisión de la conductora, a quien se le supone responsable del accidente que acabó con la vida de Torres.