Brayan Torres, padelista profesional argentino que murió tras colisión en el anillo periférico

Además, el Club Deportivo Naschel Unidos expresó "su más profundo pesar por el fallecimiento de Brayan ‘Tato’ Alexis Torres, quien supo vestir y defender nuestros colores con compromiso, respeto y una gran pasión por el fútbol.Durante su paso por la institución, dejó una huella imborrable no solo por su desempeño dentro del campo de juego, sino también por su calidad humana, siendo un compañero solidario y una persona muy querida por todos quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él".