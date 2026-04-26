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CN recibió más de 100 autopostulaciones para el CNE y el TJE: este es el listado oficial

Tras el cierre del proceso de recepción de documentos, el Congreso Nacional avanza ahora a la etapa de subsanación de expedientes

  • Actualizado: 26 de abril de 2026 a las 18:46
CN recibió más de 100 autopostulaciones para el CNE y el TJE: este es el listado oficial

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió más de 100 autopostulaciones para integrar tanto el CNE como el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

 Foto: Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 100 autopostulaciones al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) recibió el Congreso Nacional luego del proceso de recepción de documentos.

Una vez concluido el proceso de recepción de documentos, que inició el miércoles 21 de abril y finalizó este domingo 26 de abril, el Congreso Nacional oficializó la lista de los postulantes a las dos instituciones.

En total, para el CNE se recibieron 60 aspirantes y para el TJE 42 aspirantes.

Recta final: continúan postulaciones al CNE y TJE a horas del cierre

Tras el cierre de postulaciones, este lunes 27 y martes 28 de abril se avanzará con la subsanación de documentos.

El Congreso Nacional busca seleccionar nuevas autoridades en las dos instituciones tras la destitución, mediante juicio político, del exconsejero del CNE Marlon Ochoa y del exmagistrado del TJE Mario Morazán.

Aspirantes al CNE

1. GERMAN OSWALDO ALTAMIRANO

2. ALFREDO ENRIQUE LAINEZ

3. OLBAN ALBERTO COELLO

4. JOSE ARNULFO LAGOS

5. VILMA CLEMENTINA ZUÑIGA

6. JOSE OVED LOPEZ7. WALTER JEREMIAS LOPEZ

8. ROSSEL RENAN INESTROZA

9. MIRTHA GUTIERREZ REYES

10. BORIS DAVID RODRIGUEZ

11. GABRIEL ADALBERTO ESPINAL

12. JOSE POMPILIO OCHOA

13. SANTOS ROBERTO PEÑA

14. WALTER ALEX BANEGAS

15. IDULIO MELQUIADES ALONZO

16. TOMAS ALFONSO CARDONA

17. MIGUEL PINEDA ECHEVERRIA

18. SERGIO OTTONIEL VELEZ

19. ERICK FELIPE HERNANDEZ

20. CARLOS HUMBERTO ROMERO

21. HECTOR MANUEL ALVARENGA

22. GEOVANNY ANTONIO ARIAS

23. EDUARDO ENRIQUE FUENTES

24. HERIBERTO BAQUEDANO MEMBREÑO

25. GERMAN EDGARDO LEITZELAR

26. RUTH ANABELLA CRUZ

27. SERGIO VLADIMIRO COELLO

28. GLADIS DEL SOCORRO CRUZ

29. LAURA VICTORIA SALGADO

30. NERY OSWALDO GALO

31. ROQUE ERWIN GERMER

32. FRANCISCO PASCUA

33. SOBEYDA JUDITH ANDINO

34. ALVARO JOSUE BARDALES

35. ALLAN FERNANDO ALVARENGA

36. MARCOS PALACIOS CASTRO

37. MARTHA MEDINA REINOSO

38. TIRSO SADY ULLOA

39. BELKIS AMADOR

40. AIXA ZELAYA

41. YAHVE SALVADOR SABILLON

42. FATIMA MENA BAIDE

43. YOVANNY DUBON TROCHEZ

44. UVENCE LARA OQUELI

45. VLADIMIR PINEDA AGUILAR

46. FERNANDO ENRIQUE LEZAMA

47. RONY PORTILLO

48. CARLOS YASSER SALGADO

49. ISAAC JIMENEZ

50. LUIS GUILLERMO CHAVEZ

51. JOSE ESTABAN VALLADARES

52. CINTHYA YANILDA GARCIA

53. ROBERTO BUDDE PAVON

54. ALEX BAQUIZ

55. MAURICIO CASTELLANOS

56. MARVIN DIAZ

57. YOLANDA BANEGAS

58. KENNETH ROLANDO MADRID

59. JENNIFER BONILLA

60. NOE FRANCISCO BANEGAS

Exdiputada Fátima Mena se postulará como candidata a consejera del CNE

Aspirantes al TJE

1. JOSE ISABEL OYUELA

2. ARISTIDES MEJIA CARRANZA

3. KARLA LIZETH ROMERO

4. CLAUDIA LIZETH AGUILERA

5. VILMA CLEMENTINA ZUÑIGA

6. ROSSEL RENAN INESTROZA

7. BORIS DAVID RODRIGUEZ

8. JUAN CARLOS BERGANZA

9. LANDON ARNOLD GOUGH DUCKER

10. ALVARO JOSUE BARDALES

11. VICTOR MANUEL MURILLO

12. JACOB MISAEL FLORES

13. AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ

14. NILIA RAQUEL RAMOS

15. RAMON ENRIQUE BARRIOS

16. OLIMPIA ASTRID BUSTILLO

17. IDULIO MELQUIADES ALONZO

18. SANTOS ROBERTO PEÑA

19. EVA FABIOLA CASTRO

20. ADA GRISELDA MONTOYA

21. MIGUEL PINEDA ECHEVERRIA

22. ERICK FELIPE HERNANDEZ

23. MARIO AMILCAR PORTILLO

24. HERIBERTO BAQUEDANO MEMBREÑO

25. RUTH ANABELLA CRUZ

26. EDSON JAVIER ARGUETA

27. GLADIS DEL SOCORRO CRUZ

28. MARIANO TORRES FLORES

29. THERLYN MEJIA

30. MARCO ANTONIO ZELAYA

31. SANDRA NELLY HENRIQUEZ

32. HUGO XAVIER MORALES

33. WILFREDO MENDEZ GONZALES

34. FELIZ ANTONIO AVILA

35. CARLOS ROBERTO CALIX

36. ALLAN FERNADO ALVARENGA

37. NAHUM AMILCAR RIVERA

38. MARCOS PALACIOS CASTRO

39. GUSTAVO ADOLFO ZAVALA

40. IRIS GISSELLE CLAROS

41. SOBEYDA JUDITH ANDINO

42. KAREN YOHANA GUANDIQUE

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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