CN recibió más de 100 autopostulaciones para el CNE y el TJE: este es el listado oficial

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 100 autopostulaciones al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) recibió el Congreso Nacional luego del proceso de recepción de documentos.
Una vez concluido el proceso de recepción de documentos, que inició el miércoles 21 de abril y finalizó este domingo 26 de abril, el Congreso Nacional oficializó la lista de los postulantes a las dos instituciones.
En total, para el CNE se recibieron 60 aspirantes y para el TJE 42 aspirantes.
Tras el cierre de postulaciones, este lunes 27 y martes 28 de abril se avanzará con la subsanación de documentos.
El Congreso Nacional busca seleccionar nuevas autoridades en las dos instituciones tras la destitución, mediante juicio político, del exconsejero del CNE Marlon Ochoa y del exmagistrado del TJE Mario Morazán.
Aspirantes al CNE
1. GERMAN OSWALDO ALTAMIRANO
2. ALFREDO ENRIQUE LAINEZ
3. OLBAN ALBERTO COELLO
4. JOSE ARNULFO LAGOS
5. VILMA CLEMENTINA ZUÑIGA
6. JOSE OVED LOPEZ7. WALTER JEREMIAS LOPEZ
8. ROSSEL RENAN INESTROZA
9. MIRTHA GUTIERREZ REYES
10. BORIS DAVID RODRIGUEZ
11. GABRIEL ADALBERTO ESPINAL
12. JOSE POMPILIO OCHOA
13. SANTOS ROBERTO PEÑA
14. WALTER ALEX BANEGAS
15. IDULIO MELQUIADES ALONZO
16. TOMAS ALFONSO CARDONA
17. MIGUEL PINEDA ECHEVERRIA
18. SERGIO OTTONIEL VELEZ
19. ERICK FELIPE HERNANDEZ
20. CARLOS HUMBERTO ROMERO
21. HECTOR MANUEL ALVARENGA
22. GEOVANNY ANTONIO ARIAS
23. EDUARDO ENRIQUE FUENTES
24. HERIBERTO BAQUEDANO MEMBREÑO
25. GERMAN EDGARDO LEITZELAR
26. RUTH ANABELLA CRUZ
27. SERGIO VLADIMIRO COELLO
28. GLADIS DEL SOCORRO CRUZ
29. LAURA VICTORIA SALGADO
30. NERY OSWALDO GALO
31. ROQUE ERWIN GERMER
32. FRANCISCO PASCUA
33. SOBEYDA JUDITH ANDINO
34. ALVARO JOSUE BARDALES
35. ALLAN FERNANDO ALVARENGA
36. MARCOS PALACIOS CASTRO
37. MARTHA MEDINA REINOSO
38. TIRSO SADY ULLOA
39. BELKIS AMADOR
40. AIXA ZELAYA
41. YAHVE SALVADOR SABILLON
42. FATIMA MENA BAIDE
43. YOVANNY DUBON TROCHEZ
44. UVENCE LARA OQUELI
45. VLADIMIR PINEDA AGUILAR
46. FERNANDO ENRIQUE LEZAMA
47. RONY PORTILLO
48. CARLOS YASSER SALGADO
49. ISAAC JIMENEZ
50. LUIS GUILLERMO CHAVEZ
51. JOSE ESTABAN VALLADARES
52. CINTHYA YANILDA GARCIA
53. ROBERTO BUDDE PAVON
54. ALEX BAQUIZ
55. MAURICIO CASTELLANOS
56. MARVIN DIAZ
57. YOLANDA BANEGAS
58. KENNETH ROLANDO MADRID
59. JENNIFER BONILLA
60. NOE FRANCISCO BANEGAS
Aspirantes al TJE
1. JOSE ISABEL OYUELA
2. ARISTIDES MEJIA CARRANZA
3. KARLA LIZETH ROMERO
4. CLAUDIA LIZETH AGUILERA
5. VILMA CLEMENTINA ZUÑIGA
6. ROSSEL RENAN INESTROZA
7. BORIS DAVID RODRIGUEZ
8. JUAN CARLOS BERGANZA
9. LANDON ARNOLD GOUGH DUCKER
10. ALVARO JOSUE BARDALES
11. VICTOR MANUEL MURILLO
12. JACOB MISAEL FLORES
13. AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ
14. NILIA RAQUEL RAMOS
15. RAMON ENRIQUE BARRIOS
16. OLIMPIA ASTRID BUSTILLO
17. IDULIO MELQUIADES ALONZO
18. SANTOS ROBERTO PEÑA
19. EVA FABIOLA CASTRO
20. ADA GRISELDA MONTOYA
21. MIGUEL PINEDA ECHEVERRIA
22. ERICK FELIPE HERNANDEZ
23. MARIO AMILCAR PORTILLO
24. HERIBERTO BAQUEDANO MEMBREÑO
25. RUTH ANABELLA CRUZ
26. EDSON JAVIER ARGUETA
27. GLADIS DEL SOCORRO CRUZ
28. MARIANO TORRES FLORES
29. THERLYN MEJIA
30. MARCO ANTONIO ZELAYA
31. SANDRA NELLY HENRIQUEZ
32. HUGO XAVIER MORALES
33. WILFREDO MENDEZ GONZALES
34. FELIZ ANTONIO AVILA
35. CARLOS ROBERTO CALIX
36. ALLAN FERNADO ALVARENGA
37. NAHUM AMILCAR RIVERA
38. MARCOS PALACIOS CASTRO
39. GUSTAVO ADOLFO ZAVALA
40. IRIS GISSELLE CLAROS
41. SOBEYDA JUDITH ANDINO
42. KAREN YOHANA GUANDIQUE