Capturan a conductor que atropelló a dos policías en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía Nacional detuvo a un hombre señalado de haber participado en un accidente de tránsito en el que dos agentes motorizados resultaron heridos la noche del domingo en el sector Las Quintas El Dorado, de la colonia Rivera Hernández. Según el informe preliminar, el sospechoso conducía una camioneta cuando ocurrió el incidente que dejó lesionados a los dos uniformados que se desplazaban en motocicleta por la zona.

Tras lo sucedido, agentes policiales procedieron a requerir al conductor y ponerlo bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho. Las autoridades indicaron que existen indicios de que el detenido habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, aunque este extremo deberá ser confirmado mediante las pruebas correspondientes realizadas por los organismos competentes. Hasta ahora, la identidad del sospechoso no ha sido revelada por las autoridades. No obstante, se informó que permanecerá a disposición de las instancias encargadas del caso mientras avanzan las diligencias investigativas. Por su parte, los dos policías lesionados fueron trasladados a un centro asistencial, donde reciben atención médica y permanecen bajo observación.