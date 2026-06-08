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Capturan a conductor que atropelló a dos policías en San Pedro Sula

El detenido es señalado de atropellar a dos agentes motorizados en la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula; investigan si conducía bajo los efectos del alcohol

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 09:17
Capturan a conductor que atropelló a dos policías en San Pedro Sula

El detenido conducía en estado de ebriedad, de acuerdo con las informaciones establecidas hasta el momento.

Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía Nacional detuvo a un hombre señalado de haber participado en un accidente de tránsito en el que dos agentes motorizados resultaron heridos la noche del domingo en el sector Las Quintas El Dorado, de la colonia Rivera Hernández.

Según el informe preliminar, el sospechoso conducía una camioneta cuando ocurrió el incidente que dejó lesionados a los dos uniformados que se desplazaban en motocicleta por la zona.

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Tras lo sucedido, agentes policiales procedieron a requerir al conductor y ponerlo bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Las autoridades indicaron que existen indicios de que el detenido habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, aunque este extremo deberá ser confirmado mediante las pruebas correspondientes realizadas por los organismos competentes.

Hasta ahora, la identidad del sospechoso no ha sido revelada por las autoridades. No obstante, se informó que permanecerá a disposición de las instancias encargadas del caso mientras avanzan las diligencias investigativas.

Por su parte, los dos policías lesionados fueron trasladados a un centro asistencial, donde reciben atención médica y permanecen bajo observación.

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La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) efectuó las inspecciones respectivas para recopilar evidencias y determinar la responsabilidad del conductor en el hecho.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y evitar manejar bajo los efectos del alcohol para prevenir tragedias en las carreteras del país.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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