MP citará a Julissa Villanueva tras señalar a la ATIC por investigación del caso Angie Peña

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) anunció este viernes que citará a la exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, para que rinda una declaración formal y entregue las pruebas que asegura tener sobre la desaparición de Angie Peña, luego de que denunciara públicamente supuestas irregularidades en la investigación y señalara que miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) habrían obstaculizado el proceso. El portavoz del MP, Yuri Mora, desmintió las declaraciones de Villanueva respecto a una supuesta intervención de la ATIC y negó que esa dependencia haya estado a cargo de la investigación del caso. "No es cierto que la Agencia Técnica de Investigación Criminal esté intervenida, mucho menos que esté intervenida por los mismos miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal", afirmó.

Recurso de habeas corpus no intervención

Mora explicó que este viernes un juez ejecutor sí acudió a las instalaciones de la ATIC para dar trámite a un recurso de hábeas corpus presentado por el padre de Angie Peña. Sin embargo, aclaró que esa diligencia judicial no constituye una intervención de la agencia, como se interpretó tras las declaraciones de Villanueva. Asimismo, sostuvo que la investigación sobre la desaparición de la joven ha sido dirigida desde el inicio por fiscales del Ministerio Público. Según indicó, el caso fue asumido inicialmente por la Fiscalía Especial Contra el Delito de Trata de Personas y posteriormente por una unidad antisecuestro del MP, con apoyo de personal especializado de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), pero "no con la ATIC". El portavoz confirmó que los fiscales responsables del expediente citarán a Villanueva para que aporte oficialmente la información que dice poseer. "Los fiscales que están llevando a cabo la investigación de Angie Peña van a citar a la doctora Yulisa Villanueva para que de manera formal ella dé todas las pruebas que tiene en este caso y ayude a esclarecer cuál es el paradero de esta joven", expresó Mora. Agregó que "hemos visto que la doctora Yulisa Villanueva tiene información que es de relevante importancia para la investigación que llevan a cabo los fiscales".

Mora señaló que la investigación continúa activa y recordó que, en el marco de las pesquisas, el Ministerio Público y la DPI han desarticulado redes de trata de personas en Islas de la Bahía, particularmente en Roatán, donde varias personas, en su mayoría ciudadanos extranjeros, han sido llevadas ante los tribunales y algunas ya fueron condenadas. Pero, reiteró el caso de Angie Peña sigue sin resolverse.

Villanueva asegura que la Atic sí investigó caso de Angie Peña