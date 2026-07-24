Madre de Wualys: "Para ustedes es solo la virreina, para mí es una parte de mi alma"

Desde Los Ángeles, Estados Unidos, la madre de la virreina del Miss Universo Tegucigalpa publicó un doloroso mensaje tras enterarse de la noticia del fallecimiento repentino de su hija. Esto fue lo que publicó la madre de Wualys Aquino:
Dentro de su apartamento y sin vida fue encontrado el cuerpo de Wualys Suseth Fuentes Aquino, una joven de 23 años de edad, la tarde/noche del lunes -20 de julio- en la capital.
El cadáver de Wualys, quien era virreina del Miss Universo Tegucigalpa 2026, fue encontrado dentro de su habitación ubicada en la colonia Altos de El Trapiche.
La joven, originaria de Comayagua, estaba estudiando Mercadotecnia Internacional y Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Lamentablemente, su carrera fue truncada. Sus sueños fueron apagados y ahora una madre, Lilia Aquino, queda de luto al perder a su hija, la mayor de tres varones.
A través de un video publicado en redes sociales, la madre lamentó el gran dolor que siente tras la pérdida de su hija.
“Para ustedes es solo la virreina de Tegucigalpa, una estadística más. Para mí, su mamá, es una parte de mi alma la que se está desgarrando”, dice la publicación.
Manifestó que: “Jamás imaginé que iba a tener que regresar a mi país con el alma rota”.
Según se conoció en sus videos, la madre de Wualys dejó su país hace tiempo y actualmente vivía en Los Ángeles, Estados Unidos. Sin embargo, ante la noticia, tuvo que retornar repentinamente.
Wualys era hija del ingeniero Denis Gerardo García y de Lilia Aquino, quien fue la primera presidenta de la Asociación de Estudiantes de Desarrollo Local, según se conoció en una publicación de la UNAH de Comayagua tras una nota de duelo publicada.
Hasta el momento se desconocen las causas exactas de muerte de la joven hondureña. Sin embargo, el Ministerio Público (MP) notificó que el cuerpo de Wualys no presentaba signos de violencia ni tortura.
Serán los resultados forenses los que determinen las causas exactas de la muerte de Wualys, la virreina que deja en dolor a su familia y a las personas que en vida se llevaron un recuerdo de ella.