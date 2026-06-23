Interpol mantiene activa la búsqueda internacional de Angie Peña, confirma Seguridad

Tegucigalpa, Honduras.-La búsqueda internacional de Angie Peña continúa activa a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), mientras las autoridades hondureñas mantienen las investigaciones para esclarecer la desaparición de la joven, ocurrida en enero de 2022 en Roatán, Islas de la Bahía.
Así lo confirmó el director de Comunicaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad, comisionado de Policía Wilmer Mayes Ríos, quien aseguró que la Policía Nacional sigue realizando las diligencias necesarias para dar una respuesta a los familiares de la hondureña desaparecida.
"Nosotros, como Policía Nacional, seguimos siempre haciendo las investigaciones pertinentes para poder esclarecer y darle una respuesta oportuna a la familia de Angie Peña", expresó el funcionario.
Mayes señaló que el caso registra avances y recordó que una persona de nacionalidad extranjera ya fue requerida por las autoridades. Sin embargo, indicó que las investigaciones continúan enfocadas en identificar a otros posibles involucrados en la desaparición.
"Sabemos que el caso va avanzando poco a poco porque tenemos una persona extranjera que ya fue requerida, pero necesitamos enfocar y focalizar también a otras personas que tuvieron, que posiblemente hayan tenido participación directa en esta desaparición forzosa", manifestó.
El portavoz policial explicó que las labores investigativas se desarrollan de manera coordinada con cuerpos policiales de otros países y mediante los mecanismos de cooperación internacional que facilita Interpol.
"La Policía Nacional está trabajando de la mano con otras policías de aquí, del sector, a través de la Interpol, para poder esclarecer y darle una respuesta oportuna y adecuada a los familiares de Angie Peña", afirmó.
Asimismo, indicó que las autoridades mantienen la esperanza de poder determinar el paradero de la joven y brindar respuestas concretas a sus seres queridos.
Mayes agregó que las investigaciones también están analizando posibles vínculos de ciudadanos hondureños que laboraban en el sector donde desapareció la joven, sin descartar la participación de otras personas extranjeras.
"Estamos vinculando también personas hondureñas que en su momento trabajaban en ese sector donde fue desaparecida la señorita Angie Peña, como también no descartamos que existan otras personas de nacionalidad extranjera que posiblemente hayan tenido participación directa en esta desaparición forzosa", declaró.
El funcionario señaló que, por el momento, algunos detalles de las investigaciones permanecen bajo reserva para no afectar el proceso, aunque aseguró que las autoridades continuarán informando sobre los avances que permitan esclarecer uno de los casos de desaparición más emblemáticos de los últimos años en Honduras.