Interpol mantiene activa la búsqueda internacional de Angie Peña, confirma Seguridad

Tegucigalpa, Honduras.-La búsqueda internacional de Angie Peña continúa activa a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), mientras las autoridades hondureñas mantienen las investigaciones para esclarecer la desaparición de la joven, ocurrida en enero de 2022 en Roatán, Islas de la Bahía. Así lo confirmó el director de Comunicaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad, comisionado de Policía Wilmer Mayes Ríos, quien aseguró que la Policía Nacional sigue realizando las diligencias necesarias para dar una respuesta a los familiares de la hondureña desaparecida. "Nosotros, como Policía Nacional, seguimos siempre haciendo las investigaciones pertinentes para poder esclarecer y darle una respuesta oportuna a la familia de Angie Peña", expresó el funcionario.

Mayes señaló que el caso registra avances y recordó que una persona de nacionalidad extranjera ya fue requerida por las autoridades. Sin embargo, indicó que las investigaciones continúan enfocadas en identificar a otros posibles involucrados en la desaparición. "Sabemos que el caso va avanzando poco a poco porque tenemos una persona extranjera que ya fue requerida, pero necesitamos enfocar y focalizar también a otras personas que tuvieron, que posiblemente hayan tenido participación directa en esta desaparición forzosa", manifestó. El portavoz policial explicó que las labores investigativas se desarrollan de manera coordinada con cuerpos policiales de otros países y mediante los mecanismos de cooperación internacional que facilita Interpol. "La Policía Nacional está trabajando de la mano con otras policías de aquí, del sector, a través de la Interpol, para poder esclarecer y darle una respuesta oportuna y adecuada a los familiares de Angie Peña", afirmó. Asimismo, indicó que las autoridades mantienen la esperanza de poder determinar el paradero de la joven y brindar respuestas concretas a sus seres queridos.