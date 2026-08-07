Auditorías: Fiscalía investigará a jueces por embargos de L921 millones al Estado

En las recomendaciones de los dos primeros informes, el Tribunal Superior de Cuentas pidió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, instruir a los jueces de todo el país para que cumplan el procedimiento legal antes de ordenar embargos contra recursos estatales.Cabe destacar que las recomendaciones emitidas por el órgano contralor son de cumplimiento obligatorio. Es decir, desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia recibió las auditorías —que, según los informes, ocurrió el 15 de mayo de 2026— dispuso de 15 días hábiles para presentar un plan de acción con las medidas correctivas que adoptará para atender los hallazgos.Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia emitió el oficio PCJ-0324-2026, fechado el 17 de junio de 2026, mediante el cual exhortó a todos los jueces del país a que las cuentas bancarias y los fondos públicos del Estado no sean embargados sin remitir un informe a la Tesorería General de la República.El documento reproduce los artículos 245 y 246 del Decreto 62-2026, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, donde se establece que los fondos públicos administrados por la Tesorería General de la República y el Banco Central de Honduras son inembargables.La normativa también advierte que el incumplimiento puede derivar en sanciones económicas de hasta cuatro veces el monto ejecutado irregularmente, además de responsabilidades administrativas, civiles o penales.