Donald Trump a reportera de CNN en Asamblea de la ONU: “No deberías estar cubriéndome”

Naciones Unidas.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo este martes a una reportera de la cadena CNN que no debería estar cubriendo su llegada a la Asamblea General de la ONU, en medio del veto que mantiene contra esa cadena de noticias.

"Dijiste que no ibas a cubrirme. No deberías estar cubriéndome", le dijo Trump a la periodista Kaitlan Collins, uno de los rostros más destacados de CNN, a su llegada a la sede de Naciones Unidas junto a la primera dama, Melania Trump.

Trump ha escalado su ofensiva contra la prensa al vetar desde el viernes el acceso a la Casa Blanca a las cadenas CNN y MS NOW y al periódico Politico, a los que acusa de difundir "noticias falsas", una medida que ha generado un rechazo unánime en el mundo del periodismo.