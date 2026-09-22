"Brasil no cabe en el patio trasero de nadie": Lula da Silva en Asamblea General de la ONU

Naciones Unidas.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó durante su discurso en la apertura de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas que "Brasil no cabe en el patio trasero de nadie".

Lula advirtió de las "tentaciones hegemónicas" en América Latina de "la mayor potencia del mundo", en alusión a Estados Unidos, recalcando que la región y Brasil necesitan de "socios con una agenda positiva" y no de presiones externas.

El gobernante brasileño, que fue el primer orador en la Asamblea General por tradición en la ONU, criticó la "insensatez" de las superpotencias por su papel en los conflictos abiertos y el "inmovilismo" del Consejo de Seguridad de la ONU.