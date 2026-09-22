Detienen a Melvin Cevallos, dirigente de Libre, por coacción y amenaza electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Cevallos, fue capturado por miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por su presunta vinculación con delitos electorales, entre ellos coacción y amenaza electoral.

La captura se produce en el marco de una investigación relacionada con hechos vinculados al proceso electoral. En 2025, Cevallos ya había sido denunciado ante el Ministerio Público por supuestos delitos electorales relacionados con acciones frente al Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con la legislación hondureña, el delito de coacción y amenaza electoral contempla distintas conductas, entre ellas impedir a otra persona ejercer sus derechos electorales, obstaculizar el funcionamiento de organismos electorales o impedir que sus miembros cumplan con sus funciones.

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