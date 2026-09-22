  1. Inicio
  2. · Sucesos

Detienen a Melvin Cevallos, dirigente de Libre, por coacción y amenaza electoral

La captura se produce en el marco de una investigación relacionada con hechos vinculados al proceso electoral de 2025

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 07:49
Detienen a Melvin Cevallos, dirigente de Libre, por coacción y amenaza electoral

En 2025, Cevallos ya había sido denunciado ante el Ministerio Público por supuestos delitos electorales relacionados con acciones frente al CNE.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Cevallos, fue capturado por miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por su presunta vinculación con delitos electorales, entre ellos coacción y amenaza electoral.

La captura se produce en el marco de una investigación relacionada con hechos vinculados al proceso electoral. En 2025, Cevallos ya había sido denunciado ante el Ministerio Público por supuestos delitos electorales relacionados con acciones frente al Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con la legislación hondureña, el delito de coacción y amenaza electoral contempla distintas conductas, entre ellas impedir a otra persona ejercer sus derechos electorales, obstaculizar el funcionamiento de organismos electorales o impedir que sus miembros cumplan con sus funciones.

Noticia en desarrollo...

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias