Ataque armado deja dos muertos y un herido en Jutiapa, Atlántida

Atlántida, Honduras.- Dos jóvenes perdieron la vida y un tercero resultó herido en un hecho violento registrado este lunes en unos potreros de la aldea El Naranjo, en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Juan Ángel López Fuentes (30) y Dixion Geovany Lara Aldana (17), cuyos cuerpos fueron encontrados semienterrados en un potrero.
En el mismo hecho se reportó un joven herido de nombre Jairo, quien sobrevivió al ataque y fue trasladado a un centro asistencial.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el sobreviviente es hermano de uno de los fallecidos, mientras que la otra víctima mortal.
Según la información preliminar, al hermano sobreviviente lo habrían dejado por muerto tras el ataque, pero logró escapar del lugar y buscar ayuda
Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y trabajan en el proceso de identificación de los criminales y esclarecimiento del caso.