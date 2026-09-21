Ataque armado deja dos muertos y un herido en Jutiapa, Atlántida

Atlántida, Honduras.- Dos jóvenes perdieron la vida y un tercero resultó herido en un hecho violento registrado este lunes en unos potreros de la aldea El Naranjo, en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Juan Ángel López Fuentes (30) y Dixion Geovany Lara Aldana (17), cuyos cuerpos fueron encontrados semienterrados en un potrero.

En el mismo hecho se reportó un joven herido de nombre Jairo, quien sobrevivió al ataque y fue trasladado a un centro asistencial.