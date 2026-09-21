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Ataque armado deja dos muertos y un herido en Jutiapa, Atlántida

Según la información preliminar, al hermano sobreviviente lo habrían dado por muerto tras el ataque, pero logró escapar del lugar y buscar ayuda

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 21:34
Ataque armado deja dos muertos y un herido en Jutiapa, Atlántida

Dos de las víctimas fueron encontradas enterradas en unos potreros de la zona.

 Foto: Cortesía

Atlántida, Honduras.- Dos jóvenes perdieron la vida y un tercero resultó herido en un hecho violento registrado este lunes en unos potreros de la aldea El Naranjo, en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Juan Ángel López Fuentes (30) y Dixion Geovany Lara Aldana (17), cuyos cuerpos fueron encontrados semienterrados en un potrero.

En el mismo hecho se reportó un joven herido de nombre Jairo, quien sobrevivió al ataque y fue trasladado a un centro asistencial.

El tercer fallecido sería amigo de los hermanos.

El tercer fallecido sería amigo de los hermanos.

 (Foto: Cortesía )

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el sobreviviente es hermano de uno de los fallecidos, mientras que la otra víctima mortal.

Según la información preliminar, al hermano sobreviviente lo habrían dejado por muerto tras el ataque, pero logró escapar del lugar y buscar ayuda

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y trabajan en el proceso de identificación de los criminales y esclarecimiento del caso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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