En costales hallan el cadáver de un hombre frente al Técnico Luis Bográn

Tegucigalpa, Honduras.- Dentro de dos costales color rojo fue encontrado el cadáver de un hombre, la madrugada de este lunes -21 de septiembre-, al norte de Comayagüela.

El hallazgo se dio a eso de la 1:30 de la mañana, y la Policía Nacional (PN) fue puesta en conocimiento mediante una llamada a la línea de emergencias 911.

El cuerpo fue dejado a la orilla de la calle que conduce a varias colonias de la zona, entre ellas la Santa Isabel, frente al Instituto Técnico Luis Bográn.