En costales hallan el cadáver de un hombre frente al Técnico Luis Bográn

Tegucigalpa, Honduras.- Dentro de dos costales color rojo fue encontrado el cadáver de un hombre, la madrugada de este lunes -21 de septiembre-, al norte de Comayagüela.
El hallazgo se dio a eso de la 1:30 de la mañana, y la Policía Nacional (PN) fue puesta en conocimiento mediante una llamada a la línea de emergencias 911.
El cuerpo fue dejado a la orilla de la calle que conduce a varias colonias de la zona, entre ellas la Santa Isabel, frente al Instituto Técnico Luis Bográn.
Agentes policiales se desplazaron al sitio indicado, por la persona que dio el aviso, constatando de que los datos brindados eran correctos; se trataba de un cuerpo humano.
La víctima
Se trata de una persona de aspecto juvenil, entre 18 y 24 años de edad, de tez trigueña y delgado. Llevaba puesto un pantalón color caqui y una camisa a rayas color azul.
Su cuerpo presentaba rasgos de tortura, así como heridas de armas blanca y arma de fuego, según información que trascendió en el lugar dónde fue encontrado.
Personal de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de Medicina Forense, realizaron el levantamiento de ley, para luego trasladar el cuerpo a la Morgue del Ministerio Público (MP).
Fue ingresado a esa oficina médico legal, en calidad de desconocido, por que no portaba documento alguno que lo identificara.
El pasado 12 de septiembre, a las 6:00 de la mañana, vecinos del sector, en una calle atrás del Instituto Técnico Luis Bográn, descubrieron el cadáver de un hombre, semidesnudo y con señales de haber sido torturado.