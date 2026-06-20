Con signos de violencia hallan muerta a una mujer en el barrio Perpetuo Socorro

Tegucigalpa, Honduras.- En un lapso de 24 horas, otra mujer perdió la vida en ciscuntancias violentas, en la capital hondureña. La madrugada de este sábado -20 de junio-, a eso de las 5:55 de la mañana, los vecinos del antañón barrio Perpetuo Socorro, en Comayagüela, dieron cuenta del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer. El suceso se registró en la 12 calle de Comayagüela, frente a una reconocida panadería que funciona en esa zona de la capital, a una cuadra del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz.

La mujer viste un pantalón jeans, color azul, con rayas verticales azul y blanco; además, una camisa manga larga, color negro y calcentines tipo tobilleras, también de color negro.

Hallazgo

Los habitantes de ese vecindario dieron parte a las autoridades al ver que la mujer, que aparenta unos 35 años de edad, no respondía a los llamados; de inmediato se comunicaron con el Sistema Nacional de Emergencias 911, para que se pudiera coordinar el levantamiento de ley. La víctima presentaba varias heridas punzantes en el cuello, como si hubiesen sido provocadas con un punzón. En la parte del cuerpo dónde tiene las lesiones, también tiene un tatuaje parecido a una flor, y quedó tirada en la vía pública.