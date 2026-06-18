  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Sintia Carolina Martínez, la joven asesinada junto a su cuñada en Choluteca

Dos jóvenes fueron asesinadas la noche del miércoles 17 de junio en Las Colinas, en Choluteca, al sur de Honduras. Aquí mayores detalles del hecho que llena de luto a una familia hondureña

  • Actualizado: 18 de junio de 2026 a las 14:59
Sintia Carolina Martínez, la joven asesinada junto a su cuñada en Choluteca
1 de 10

Sintia Carolina Martínez es una de las dos víctimas que fue vilmente asesinada en el barrio Las Colinas, en Choluteca. Aquí más detalles.

Fotos: Cortesía | Estalin Irías | El Heraldo
Sintia Carolina Martínez, la joven asesinada junto a su cuñada en Choluteca
2 de 10

Este jueves, sus familiares llegaron hasta la morgue para recoger su cadáver.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Sintia Carolina Martínez, la joven asesinada junto a su cuñada en Choluteca
3 de 10

Su familia llegó con un retrato de la joven, quien era fiel olimpista.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Sintia Carolina Martínez, la joven asesinada junto a su cuñada en Choluteca
4 de 10

Sintia Carolina Martínez tenía 30 años y en sus redes dejaba ver su afición por el club merengue.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Sintia Carolina Martínez, la joven asesinada junto a su cuñada en Choluteca
5 de 10

Junto a Sintia también falleció Tyfany Aylin Rivera, de 15 años, quien, de acuerdo con información preliminar, eran cuñadas.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Sintia Carolina Martínez, la joven asesinada junto a su cuñada en Choluteca
6 de 10

Según los primeros reportes, hombres que se transportaban en una motocicleta llegaron hasta donde se encontraban las víctimas y les dispararon en repetidas ocasiones.

 Foto: Cortesía
Sintia Carolina Martínez, la joven asesinada junto a su cuñada en Choluteca
7 de 10

Debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos, ambas mujeres fallecieron en el lugar del ataque antes de poder recibir asistencia médica.

 Foto: Cortesía
Sintia Carolina Martínez, la joven asesinada junto a su cuñada en Choluteca
8 de 10

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del doble crimen ni han brindado detalles sobre las circunstancias que rodearon el hecho violento.

 Foto: Cortesía
Sintia Carolina Martínez, la joven asesinada junto a su cuñada en Choluteca
9 de 10

Asimismo, no se reportan capturas de sospechosos relacionadas con este caso, que se suma a los hechos de violencia que continúan afectando a las mujeres en Honduras.

 Foto: Cortesía
Sintia Carolina Martínez, la joven asesinada junto a su cuñada en Choluteca
10 de 10

Los cuerpos de las féminas quedaron afuera de una cuartería, donde presuntamente vivía una de ellas.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos