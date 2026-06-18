Sintia Carolina Martínez, la joven asesinada junto a su cuñada en Choluteca

Sintia Carolina Martínez es una de las dos víctimas que fue vilmente asesinada en el barrio Las Colinas, en Choluteca. Aquí más detalles.
Este jueves, sus familiares llegaron hasta la morgue para recoger su cadáver.
Su familia llegó con un retrato de la joven, quien era fiel olimpista.
Sintia Carolina Martínez tenía 30 años y en sus redes dejaba ver su afición por el club merengue.
Junto a Sintia también falleció Tyfany Aylin Rivera, de 15 años, quien, de acuerdo con información preliminar, eran cuñadas.
Según los primeros reportes, hombres que se transportaban en una motocicleta llegaron hasta donde se encontraban las víctimas y les dispararon en repetidas ocasiones.
Debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos, ambas mujeres fallecieron en el lugar del ataque antes de poder recibir asistencia médica.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del doble crimen ni han brindado detalles sobre las circunstancias que rodearon el hecho violento.
Asimismo, no se reportan capturas de sospechosos relacionadas con este caso, que se suma a los hechos de violencia que continúan afectando a las mujeres en Honduras.
Los cuerpos de las féminas quedaron afuera de una cuartería, donde presuntamente vivía una de ellas.