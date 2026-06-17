Asesinan a balazos a dos mujeres en Choluteca

Choluteca, Honduras.-Dos mujeres fueron asesinadas a balazos la noche de este miércoles 17 de junio en el barrio Las Colinas, en la ciudad de Choluteca, al sur de Honduras.
De acuerdo con información preliminar, las víctimas recibieron múltiples impactos de arma de fuego, perdiendo la vida en el lugar del ataque. Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad de las fallecidas.
Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena del crimen, donde acordonaron el área para preservar posibles evidencias e iniciar las diligencias investigativas correspondientes.
Equipos de Medicina Forense y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron para realizar el levantamiento cadavérico y recopilar indicios que permitan esclarecer las circunstancias del doble homicidio.
Las autoridades no han brindado detalles sobre posibles móviles del crimen ni sobre la identidad de los responsables, por lo que las investigaciones continúan en desarrollo.