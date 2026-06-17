Asesinan a balazos a dos mujeres en Choluteca

Choluteca, Honduras.-Dos mujeres fueron asesinadas a balazos la noche de este miércoles 17 de junio en el barrio Las Colinas, en la ciudad de Choluteca, al sur de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas recibieron múltiples impactos de arma de fuego, perdiendo la vida en el lugar del ataque. Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad de las fallecidas.