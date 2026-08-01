Al menos dos muertos y cinco personas heridas dejó fatal accidente en Los Pinos

Tegucigalpa, Honduras.-Al menos dos personas muertas y otras cinco heridas fue el saldo de un fatal accidente registrado la tarde de este sábado 1 de agosto en la colonia Los Pinos de la capital.
Los fallecidos fueron identificados como José Edgardo Navarro, que iba como pasajero en la unidad, y don Vicente Canales, quien fue impactado cuando transitaba por la zona.
Informes preliminares indican que el conductor de una unidad de busito se conducía a alta velocidad y que perdió el control de la unidad en una de las vueltas más cerradas de la zona, golpeando varios vehículos a su paso.
Este hecho hizo que la unidad terminara impactando contra una vivienda por donde iba pasando don Vicente, quien fue trasladado hasta un centro asistencial, pero cuando llegó ya no tenía signos vitales.
La segunda víctima era un pasajero, que salió volando y fue arrollado por la misma; su cuerpo quedó tendido en medio de la calle.
Las autoridades policiales llegaron hasta el lugar, así como varias ambulancias para poder trasladar a las demás heridas por el impacto; se desconoce su estado de salud.
Agentes de Medicina Forense ya se encuentran en la zona para hacer el levantamiento del cadáver y trasladarlo hasta la morgue capitalina.
Miembros de Vialidad y Transporte llegaron a la zona y comenzaron a levantar datos para averiguar qué fue lo que ocurrió y así poder deducir responsabilidades.