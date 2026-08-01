Al menos dos muertos y cinco personas heridas dejó fatal accidente en Los Pinos

Tegucigalpa, Honduras.-Al menos dos personas muertas y otras cinco heridas fue el saldo de un fatal accidente registrado la tarde de este sábado 1 de agosto en la colonia Los Pinos de la capital.

Los fallecidos fueron identificados como José Edgardo Navarro, que iba como pasajero en la unidad, y don Vicente Canales, quien fue impactado cuando transitaba por la zona.

Informes preliminares indican que el conductor de una unidad de busito se conducía a alta velocidad y que perdió el control de la unidad en una de las vueltas más cerradas de la zona, golpeando varios vehículos a su paso.