Colisión múltiple deja cuantiosos daños cerca de Las Minitas de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Una colisión múltiple registrada el mediodía de este sábado en la colonia Rubén Darío, a la altura del sector de Las Minitas y cerca de la Embajada de Argentina, dejó daños materiales de consideración en al menos cuatro vehículos, aunque no se reportaron personas con heridas graves.

De acuerdo con el relato de uno de los conductores, una camioneta gris que se dirigía de Casa Presidencial en sentido hacia el Bulevar Morazán habría perdido el control luego de que otro vehículo supuestamente le quitara el derecho de vía. La maniobra provocó que el conductor no pudiera estabilizar el automotor.