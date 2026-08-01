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Colisión múltiple deja cuantiosos daños cerca de Las Minitas de Tegucigalpa

El conductor de la camioneta perdió el control del volante, impactó varios automotores y terminó en contravía chocando con otra camioneta y dos vehículos más

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 13:38
Colisión múltiple deja cuantiosos daños cerca de Las Minitas de Tegucigalpa

Pese a la múltiple colisiónno se reportan heridos graves, pero sí cuantiosos daños materiales y congestionamiento vehicular en la zona de Las Minitas.

Captura de pantalla.

Tegucigalpa, Honduras.- Una colisión múltiple registrada el mediodía de este sábado en la colonia Rubén Darío, a la altura del sector de Las Minitas y cerca de la Embajada de Argentina, dejó daños materiales de consideración en al menos cuatro vehículos, aunque no se reportaron personas con heridas graves.

De acuerdo con el relato de uno de los conductores, una camioneta gris que se dirigía de Casa Presidencial en sentido hacia el Bulevar Morazán habría perdido el control luego de que otro vehículo supuestamente le quitara el derecho de vía. La maniobra provocó que el conductor no pudiera estabilizar el automotor.

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Tras perder el control en la bajada, la camioneta impactó contra otro carro y luego eso provocó otras dos colisiones en cadena. Debido a la fuerza del choque, una de las llantas del vehículo se desprendió, mientras otros dos automotores también resultaron afectados en la secuencia del accidente.

El fuerte choque dejó congestionada la zona por varias horas.

El fuerte choque dejó congestionada la zona por varias horas.

(Captura de pantalla.)

El hecho generó congestionamiento vehicular en una de las zonas más transitadas de la capital, mientras conductores buscaban rutas alternas.

Al lugar llegaron agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para realizar las diligencias correspondientes, para deducir responsabilidades de los involucrados.

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Aunque no hubo víctimas de gravedad, los vehículos presentaron daños considerables en carrocería y sistema de suspensión, por lo que varios de ellos tuvieron que ser retirados con asistencia mecánica.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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