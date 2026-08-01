Ferran Torres-PSG, destinados a unir sus caminos en este mercado de fichajes

Barcelona, España.- Hace dos semanas, Ferran Torres marcó el gol que le dio a España el título del Mundial 2026, una actuación que despertó el interés del PSG, quienes están dispuestos a apostar todo por él y ya preparan los primeros contactos con el FC Barcelona para negociar su traspaso.

De acuerdo con Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes, las condiciones económicas entre el PSG y Ferran Torres estarían resueltas, por lo que el futuro de la operación dependerá de las conversaciones entre ambos clubes.

A Ferran Torres le queda un año de contrato y el Barcelona lleva meses sin dar señales de vida para negociar la renovación del atacante valenciano, abriéndole la puerta de salida para facilitar la llegada de Julián Álvarez.