Ferran Torres-PSG, destinados a unir sus caminos en este mercado de fichajes

Barcelona, España.- Hace dos semanas, Ferran Torres marcó el gol que le dio a España el título del Mundial 2026, una actuación que despertó el interés del PSG, quienes están dispuestos a apostar todo por él y ya preparan los primeros contactos con el FC Barcelona para negociar su traspaso.
De acuerdo con Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes, las condiciones económicas entre el PSG y Ferran Torres estarían resueltas, por lo que el futuro de la operación dependerá de las conversaciones entre ambos clubes.
A Ferran Torres le queda un año de contrato y el Barcelona lleva meses sin dar señales de vida para negociar la renovación del atacante valenciano, abriéndole la puerta de salida para facilitar la llegada de Julián Álvarez.
Fabrizio Romano coincide con la información de Matteo Moretto y señaló, mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, que Ferran Torres es uno de los candidatos a reforzar el ataque del PSG en este mercado.
"¡Última hora! El PSG está en conversaciones con el entorno de Ferran Torres, una decisión que depende del futbolista. El Barcelona solo lo venderá si el delantero pide públicamente dejar el club".
"PSG no solo cerró el acuerdo de Akliouche (extremo del AS Mónaco) y Mika Godts (delantero del Ajax) está en marcha, también se mantiene en contacto con Ferran Torres para un posible traspaso".
"Los parisinos quieren tres fichajes en la delantera, ya que Gonçalo Ramos, Kang-in Lee y Mbaye saldrán del equipo", explicó Fabrizio Romano en una publicación que superó los 500,000 likes en menos de tres horas.
Ante este escenario, Ferran Torres tiene dos opciones sobre la mesa: renovar con el FC Barcelona o aceptar la propuesta del PSG, vigentes bicampeones de la UEFA Champions League.