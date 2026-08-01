Aumentos en los precios de los combustibles a partir del lunes 3 de agosto: alzas de hasta L3 y L6 ​​​​​​

La Secretaría de Energía de Honduras compartió los nuevos precios que entrarán en vigencia a partir del lunes 3 de agosto en las estaciones de servicio del país.

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños volverán a enfrentar nuevos incrementos en el precio de los combustibles, con alzas que oscilan entre los 0.31 centavos y más de 6 lempiras en sus diferentes derivados.

En la capital hondureña, la gasolina superior tendrá un nuevo precio de 138.41 lempiras por galón, luego de un incremento de 3.25 lempiras.

La gasolina regular subirá 2.34 lempiras, por lo que su nuevo precio será de 126.07 lempiras por galón. Este producto mantiene el subsidio otorgado por el gobierno.

El diésel registrará un aumento de 5.19 lempiras, alcanzando un nuevo precio de 129.45 lempiras por galón. Este combustible también cuenta con subsidio estatal.

El queroseno tendrá el mayor incremento en la capital, con un alza de 6.27 lempiras, por lo que su nuevo precio será de 115.66 lempiras por galón.

El gas licuado de petróleo (GLP) doméstico mantendrá su precio en 249.62 lempiras.

En tanto, el GLP vehicular subirá 0.31 centavos, con un nuevo precio de 48.27 lempiras.