¿Cuánto aumentarán los combustibles a partir de este lunes en el DC?

Ese incremento, después de varias semanas de rebajas, es debido a la escalada en la crisis de Estados Unidos e Irán.

En las últimas semanas los precios de los derivados del petróleo han registrado rebajas significativas, comparado a los valores que llegaron a alcanzar durante mayo, cuando se reportaron precios históricos en Honduras, lo que ha aliviado el bolsillo de los hondureños.

Sin embargo este escenario puede cambiar, según Henry Acosta, subsecretario de Hidrocarburos de la Sen, en entrevista con EL HERALDO que “el más afectado sería el diésel... se avizoran alzasm aunque en centavos”.

La reanudación en el conflicto internacional entre EE UU e Irán provocó nuevas alzas en el precio de combustibles, para este lunes el precio del barril de petróleo se cotizaba entre 79.43 a 80.06 dólares, registrando un alza en comparación con la semana pasada donde el lunes 6 de julio el valor por barril era de 68.49 y $68.78.

Acosta también mencionó que los precios serán paulatinos, y dependerá del comportamiento del mercado internacional. Para definir los precios el gobierno utiliza un plazo de 22 días, modificando solo los valores de la última semana.

Los precios vigentes en la capital de la República son: la gasolina superior de 95 octanos se cotiza en 131.15 lempiras por galón. La gasolina regular disminuyó cinco centavos y se vende en 121.70 lempiras por galón, mientras que el queroseno bajó L2.25, ubicándose en L102.37.

Por su parte, el diésel tuvo una rebaja de 1.22 lempiras y precio es de 119.53 lempiras por galón. En el caso del gas licuado vehicular el descuento fue 62 centavos y en la actualidad cuesta 47.96 lempiras el galón.