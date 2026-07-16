Cancillería ratifica soberanía de Honduras sobre isla Conejo y anuncia reunión con El Salvador

Tegucigalpa, Honduras.- El Salvador solicitó a Honduras evitar realizar acciones en la isla Conejo. Sin embargo, la canciller hondureña, Mireya Agüero, informó que se reunirá próximamente con su homóloga salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, para abordar la disputa territorial que aún existe entre ambos países. “Totalmente normal, en relaciones constructivas y cercanas. Me voy a reunir muy pronto con la canciller”, expresó Agüero a Radio Cadena Voces de Honduras.

Según explicó la canciller hondureña, fue el gobierno de El Salvador el que solicitó recientemente a Honduras "no realizar ejercicios ni cualquier otro acto de soberanía" en la isla Conejo. Cabe destacar que el pasado 14 de julio se desarrolló un acto público para conmemorar el 57 aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador. En la actividad estuvo presente el presidente de Honduras, Nasry Asfura, junto a la canciller Mireya Agüero, el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Bouchard, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio Ardón.