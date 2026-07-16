Cancillería ratifica soberanía de Honduras sobre isla Conejo y anuncia reunión con El Salvador

Tegucigalpa, Honduras.- El Salvador solicitó a Honduras evitar realizar acciones en la isla Conejo. Sin embargo, la canciller hondureña, Mireya Agüero, informó que se reunirá próximamente con su homóloga salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, para abordar la disputa territorial que aún existe entre ambos países.
“Totalmente normal, en relaciones constructivas y cercanas. Me voy a reunir muy pronto con la canciller”, expresó Agüero a Radio Cadena Voces de Honduras.
Según explicó la canciller hondureña, fue el gobierno de El Salvador el que solicitó recientemente a Honduras "no realizar ejercicios ni cualquier otro acto de soberanía" en la isla Conejo.
Cabe destacar que el pasado 14 de julio se desarrolló un acto público para conmemorar el 57 aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador.
En la actividad estuvo presente el presidente de Honduras, Nasry Asfura, junto a la canciller Mireya Agüero, el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Bouchard, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio Ardón.
En el evento también participó el presidente de la Comisión de Defensa y Soberanía del Congreso Nacional, el diputado Kilvett Zabdiel Bertrand, quien aseguró que el territorio es "100 % hondureño" y que la actividad buscaba reafirmar la soberanía nacional.
“Donde ondea nuestra bandera, ahí está nuestra patria, honor y lealtad. Debemos honrar y amar a nuestra querida Honduras... Es un honor, después de 13 años, estar aquí izando la bandera”, dijo Asfura durante la ceremonia.
Durante el acto, el mandatario encabezó el izado de la bandera nacional como una muestra de reafirmación de la soberanía hondureña sobre la isla.
Según Radio Cadena Voces, "fuentes oficiales del gobierno" informaron que Honduras fijó "su posición sobre el territorio insular a través de los canales diplomáticos correspondientes, mientras que el presidente Nasry Asfura reafirmó la soberanía hondureña durante su reciente visita al islote".
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, resolvió en 1992 las disputas sobre varias islas ubicadas en el Golfo de Fonseca, entre ellas El Tigre, Meanguera y Meanguerita; sin embargo, no emitió un fallo sobre la isla Conejo.