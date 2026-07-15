Presidente Asfura rememora 57 años de la guerra entre Honduras y El Salvador

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, recordó en la isla Conejo, en el Golfo de Fonseca (Pacífico), el 57 aniversario de la guerra de 100 horas entre su país y El Salvador por un contencioso limítrofe y migratorio, que se inició el 14 de julio de 1969.

"Recordar 57 años después de 1969, donde Honduras vivió un momento muy triste y difícil, con miles de vidas que perdimos en ambos lados de la frontera, a ellos les debemos un respeto eterno", subrayó Asfura, quien llegó al islote acompañado por la canciller, Mireya Agüero, y otras autoridades civiles y militares.

Añadió que la conmemoración de los 57 años del conflicto bélico entre los dos países centroamericanos "no busca reabrir heridas, sino recordar el valor de la paz como un compromiso permanente entre los pueblos. No los recordamos para reavivar rencores, sino para honrar ese sacrificio y no olvidar la lección que debemos recordar: la paz y la armonía", afirmó el mandatario, según un comunicado de la Casa Presidencial en Tegucigalpa.