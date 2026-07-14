Advierten que embalses llegarían a nivel crítico el 24 de agosto si no llueve

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) advirtió que, de mantenerse las condiciones actuales , los embalses podrían entrar en una etapa crítica a finales de agosto.

El gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, explicó que la represa Los Laureles se encuentra actualmente al 35% de su capacidad y que la disminución del nivel del agua ya deja al descubierto zonas que antes permanecían cubiertas de agua.

El funcionario detalló que, aunque la represa todavía cuenta con agua para operar, existe preocupación por la caída constante del almacenamiento y las condiciones que podrían presentarse en las próximas semanas.

“Ahorita está al 35%. Tocamos fondo, o sea, no tocamos fondo, dejamos de poder operar cuando llegue al 15%”, afirmó el funcionario en el foro televisivo La Entrevista de canal 11.

Boquín señaló que el nivel recomendado para mantener una operación adecuada no debe bajar del 25%, debido a que una reducción mayor puede afectar el proceso de potabilización.

“Lo recomendable es que no bajemos del 25% porque entonces el equipo empieza a chupar una mezcla de agua y lodo y eso nos incrementa los costos de potabilización”, explicó.