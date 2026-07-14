Advierten que embalses llegarían a nivel crítico el 24 de agosto si no llueve

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) advirtió que, de mantenerse las condiciones actuales, los embalses podrían entrar en una etapa crítica a finales de agosto.
El gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, explicó que la represa Los Laureles se encuentra actualmente al 35% de su capacidad y que la disminución del nivel del agua ya deja al descubierto zonas que antes permanecían cubiertas de agua.
El funcionario detalló que, aunque la represa todavía cuenta con agua para operar, existe preocupación por la caída constante del almacenamiento y las condiciones que podrían presentarse en las próximas semanas.
“Ahorita está al 35%. Tocamos fondo, o sea, no tocamos fondo, dejamos de poder operar cuando llegue al 15%”, afirmó el funcionario en el foro televisivo La Entrevista de canal 11.
Boquín señaló que el nivel recomendado para mantener una operación adecuada no debe bajar del 25%, debido a que una reducción mayor puede afectar el proceso de potabilización.
“Lo recomendable es que no bajemos del 25% porque entonces el equipo empieza a chupar una mezcla de agua y lodo y eso nos incrementa los costos de potabilización”, explicó.
Además, advirtió que operar con niveles demasiado bajos obligaría a utilizar mayores cantidades de químicos para tratar el agua, una situación que incrementaría los costos para la institución.
“En un caso de una emergencia tendremos que hacerlo, pero no quisiéramos llegar a ese punto”, manifestó el gerente de la UMAPS.
Según las proyecciones de la institución, si continúan las condiciones actuales y no se registran lluvias importantes que favorezcan la recuperación de los embalses, la zona crítica podría alcanzarse el 24 de agosto.
"Si no llueve, si seguimos las condiciones que estamos hoy en este momento, ese embalse va a entrar en zona crítica el 24 de agosto”, aseguró Boquín.
Aunque se esperan lluvias durante los próximos días, Boquín aclaró que las precipitaciones aisladas no representan una recuperación inmediata de los embalses, debido a que el agua que cae tarda en incorporarse a las fuentes de abastecimiento.
“Las lluvias que se puedan presentar hoy no es que van a recuperar los embalses”, señaló.
Agregó que parte del agua que ingrese al sistema se incorporará rápidamente a la distribución, pero no necesariamente aumentará los niveles de las represas.
Boquín indicó que las esperanzas están puestas en los meses de septiembre y octubre, cuando históricamente se presentan mayores acumulados de lluvia, aunque aclaró que no existe garantía de recuperación de los embalses.
“Que llueva en septiembre u octubre no podemos asegurar la distribución del agua, por lo tanto no sabemos a ciencia cierta que esa precipitación va a ser en los abastecedores de Guacerique y Laureles”, concluyó el funcionario.