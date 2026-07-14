La invitaron a una fiesta por redes y luego le prendieron fuego: así murió Pamela Yahaira

El feminicidio de Pamela Yahaira Alvarado, de tan solo 25 años, sigue causando conmoción en México. En los últimos días, la joven fue invitada a una fiesta y terminó siendo quemada con gasolina por dos hombres en Juárez, Nuevo León. El ataque le dejó diversas quemaduras en el cuerpo, heridas a las que no logró sobrevivir y murió.
Según el reporte de las autoridades, los cuerpos de socorro recibieron un reporte el pasado viernes 10 de julio, en el que les informaban sobre la presencia de una mujer gravemente herida en la colonia Lomas del Sol.
Al llegar al lugar, las autoridades localizaron a Pamela Yahaira sobre la calle conocida como Sección 123 con quemaduras severas en distintas partes del cuerpo.
Según el reporte, la joven que fue trasladada al Hospital General de Juárez, alcanzó a relatar lo que le había ocurrido. La víctima relató que un hombre la había invitado a una fiesta en el municipio de Guadalupe, Juárez, luego de haberla conocido por Internet.
Las investigaciones posteriores indicaron que, tras esa invitación, la joven fue trasladada a una quinta ubicada en Juárez. Ahí, presuntamente, dos hombres la rociaron con gasolina y le prendieron fuego.
Con la información brindada por la víctima, las autoridades policiales iniciaron una investigación para dar con el paradero de los hechores. Durante las pesquisas ubicaron una propiedad que sería el posible escenario donde ocurrió el ataque en contra de la joven de 25 años.
Para el sábado 11 de julio, las autoridades revelaron que Pamela presentaba quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo y que su estado de salud era crítico.
Horas más tarde, ese mismo sábado, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Pamela Yahaira. A partir de ese momento el caso pasó a investigarse como feminicidio, según informaron las autoridades ante medios locales.
Ya para el domingo 12 de julio, agentes de la Fuerza Civil realizaron un operativo en la colonia Santa Isabel, en Juárez, donde ubicaron a uno de los principales sospechosos. El detenido fue identificado como Óscar "N", de 32 años, quien viajaba en motocicleta junto con una mujer identificada como Karina "N", de 35 años.
Durante la revisión, los agentes les aseguraron decenas de envoltorios con sustancias similares al cristal y a la marihuana, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Según las investigaciones, Óscar "N" es señalado como uno de los presuntos participantes en la agresión que provocó la muerte de Pamela. Las autoridades mantienen, hasta el momento, la búsqueda de un segundo hombre que también habría intervenido en el ataque.
En redes sociales, familiares y amigos despidieron a Pamela con mensajes de dolor. Entre las publicaciones, señalaron que la joven "buscaba lo mejor para sus hijos".
Asimismo, solicitaron a las autoridades que hagan justicia para que su muerte no quede en la impunidad.
Mientras familiares y amigos despidieron los restos de Pamela Yahaira, las autoridades de Juárez continúan indagando en el caso para determinar si el hombre detenido con la droga está relacionado con el ataque.