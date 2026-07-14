La invitaron a una fiesta por redes y luego le prendieron fuego: así murió Pamela Yahaira

Ya para el domingo 12 de julio, agentes de la Fuerza Civil realizaron un operativo en la colonia Santa Isabel, en Juárez, donde ubicaron a uno de los principales sospechosos. El detenido fue identificado como Óscar "N", de 32 años, quien viajaba en motocicleta junto con una mujer identificada como Karina "N", de 35 años.