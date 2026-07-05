Sin lluvias: Nivel de represa La Concepción ha bajado 5.48% en últimos 40 días

Tegucigalpa, Honduras.- Las débiles lluvias en los alrededores de la capital de la República han impactado en el nivel de la represa La Concepción, que es la principal fuente de abastecimiento de agua en esta ciudad. Datos de la Unidad Municipal de Agua Potable (UMAPS), constatan el alto nivel de riesgo hídrico que atraviesan las represas capitalinas, sobre todo La Concepción al reducirse el nivel de embalse en un 5.48% en los últimos 40 días. El pasado 27 de mayo, la represa registró un nivel de 42.66% en su capacidad de almacenamiento, la que se redujo a 37.18% el viernes anterior. Ese comportamiento se explica por las pocas lluvias en las zonas que abastecen La Concepción, siendo su afluente principal la montaña Yerba Buena de Lepaterique, Francisco Morazán. Los registros son mejores para la represa Los Laureles, la que durante ese periodo analizado el nivel del embalse subió de 34.31% a 40.35%, equivalente a 6.04%. La Concepción tiene una capacidad de almacenamiento de 13.462 millones de metros cúbicos de agua, superando los 4.238 millones de los Laureles. Con esos niveles en ambas represas y de no registrase mayores precipitaciones en los proximos días, el suministro de agua cubre hasta finales de agosto, anunció Gustavo Boquín, gerente de la UMAPS. “La represa Los Laureles comienza ya a disminuir su capacidad porque no ha llovido en la capital y es la cuenca alta donde debe llenarse los embalses. Necesitamos lluvias pronunciadas”, señaló. Boquín advirtió que la canícula que se conoce como el veranillo entrará el 15 de julio provocando sequía por mes y medio y finalizando en septiembre.

“El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), revela que posiblemente este fin de semana llueva y esperamos que llueva en la cuenca”, agregó el ingeniero. El experto detalló que tienen un plan de contingencias organizado con la declaratoria de emergencia que hizo la alcaldía hace un mes. “Estamos preparados para dotar a la población con agua por medio de 45 cisternas que tenemos en toda la ciudad”, expresó el especialista. Las zonas en que se abastece el vital líquido van con un orden priorizando las estructuras críticas de la ciudad como hospitales, guarderías, centros de salud y postas policiales.

Por otra parte, el alcalde de la capital, Juan Diego Zelaya explicó que la represa La Concepción es la que abastece un 60% a los capitalinos, Los Laureles un 20% y el resto del agua nace de la Tigra con un 25%. “No ha llovido y ese es el gran problema que tenemos que no se ha podido restablecer los niveles de las represas y hemos tenido un año muy difícil con el Súper Niño lo que significa menos agua y más calor en toda la región”, señaló el edil capitalino. Zelaya agregó que no quiere realizar más racionamientos de agua ya que iniciaron con solo dos cisternas para abastecer de este suministro a muchas zonas del Distrito Central.

“Desde el primero de marzo arrancamos con las obras en la represa San José que estuvo paralizada 17 meses porque eso es lo que necesitamos hacer, una nueva fuente de abastecimiento”, indicó el alcalde. “Pedimos a la población capitalina que ayude como a no malgastar el agua, si se lavan los dientes cierren la llave, si tienen fugas en sus casas, una llave o un tubo que gotea que lo reparen, que no laven con manguera, que tengan conciencia de ahorro”, solicitó Zelaya.

UMAPS intensifica sanciones por desperdicio de agua en el DC

La UMAPS ha intensificado los operativos en Tegucigalpa y Comayagüela, aplicando sanciones por el uso indebido de agua. Los primeros operativos de inspección y multas se han concentrado en zonas urbanas como el barrio Guadalupe, debido al lavado de aceras y el riego de jardines con manguera. Las multas y restricciones se aplican en todo el Distrito Central y están categorizadas según la gravedad de la infracción. El uso doméstico en residenciales las multas van desde los 1,000 hasta 5,000 mil lempiras y en el sector comercial las penalidades ascienden hasta los 20,000 mil lempiras por el desperdicio comprobado de agua. Las autoridades han restringido completamente el uso de mangueras para lavar vehículos o banquetas, y el llenado de piscina.

Dos inviernos para llenar La Concepción