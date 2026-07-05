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Fatal accidente en Morazán, Yoro: reportan muertos y varios heridos

Hasta el momento no se ha confirmado el número total de pasajeros que viajaban en el autobús, ni la cifra oficial de personas fallecidas y heridas

  • Actualizado: 05 de julio de 2026 a las 14:10
Fatal accidente en Morazán, Yoro: reportan muertos y varios heridos

Yoro, Honduras.- En horas de la tarde de este domingo -5 de julio- se registró un fatal accidente entre un autobús y un vehículo tipo paila, dejando varias personas muertas y heridas a la altura de La Regina, en Morazán, departamento de Yoro.

De manera preliminar, se informó que el accidente habría dejado al menos dos personas muertas. Sin embargo, serán las autoridades las que confirmen oficialmente este dato.

En imágenes y videos se observa el autobús volcado, mientras los pasajeros intentan salir para salvar sus vidas. En otras tomas se observa al conductor del segundo vehículo, quien presuntamente sería una de las víctimas mortales.

Fatal accidente en Morazán, Yoro: reportan muertos y varios heridos
(Foto: Redes sociales )

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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