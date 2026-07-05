Gaby Sanarrucia, la tiktoker que fue acribillada junto a su pareja en Costa Rica

La creadora de contenido Gaby Sanarrucia Chavarría, de 28 años de edad, murió tras ser acribillada junto a su pareja, Jorge Isaac Agüero, de 30 años. El doble homicidio se registró durante la madrugada del sábado 4 de julio de 2026 en la provincia de Guanacaste, en Costa Rica. ¿Qué se sabe del crimen? A continuación los detalles.
Según el reporte brindado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las víctimas se encontraban durmiendo al interior de una vivienda ubicada en el barrio Irving, cuando de pronto ingresaron hombres armados que sin mediar palabras comenzaron a dispararles.
Producto del ataque armado, Sanarrucia y su pareja fallecieron en el lugar antes de que pudieran recibir asistencia de los cuerpos de emergencia. Tras ser alertadas, autoridades policiales constataron la terrible escena e iniciaron con las respectivas indagaciones.
El reporte indica que los homicidas huyeron con rumbo desconocido tras cometer del doble asesinato, sin embargo, las autoridades localizaron un vehículo blanco que estaba completamente quemado a pocos kilómetros del lugar donde se registró el crimen.
De manera preliminar, las autoridades de la OIJ señalaron que, por el nivel de violencia, una de las líneas de investigación apunta a un "posible ajuste de cuentas". Sin embargo, mencionaron que continúan investigando para confirmar o descartar esa hipótesis.
Gaby Sanarrucia era una tiktoker reconocida en redes sociales. Acumulaba más de 78,000 seguidores en su cuenta de TikTok y superaba los 26,000 en Instagram.
Muchos de sus seguidores no creían que Gaby murió, ya que se mantuvo compartiendo diversas publicaciones, entre ellas, una sesión de fotos.
Unas 14 horas antes del atentado mortal, la creadora de contenido compartió un video del 2020 en el que aparece junto a una menor de edad que se presume sería su hija. "¿En qué momento creciste tanto mi bebé?", escribió Sanarrucia en la descripción del recuerdo, que terminó convirtiéndose en uno de sus últimos mensajes en redes.
En días previos a la tragedia, la tiktoker costarricense compartió algunas postales sobre un viaje que realizó a Colombia.
Gaby también celebró recientemente su cumpleaños número 28, ocasión de la que también publicó fotografías de algunos regalos que recibió, entre ellos un gran ramo de rosas.
La muerte de Gaby ha causado gran consternación en redes sociales. Sus familiares y amigos se encuentran devastados por la pérdida.
Mientras sus seres queridos se preparan para darle el último adiós a la creadora de contenido en Costa Rica, la autoridades siguen investigando la escena del crimen y las evidencias recolectadas para dar con el paradero de los hechores.