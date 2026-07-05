Gaby Sanarrucia, la tiktoker que fue acribillada junto a su pareja en Costa Rica

Unas 14 horas antes del atentado mortal, la creadora de contenido compartió un video del 2020 en el que aparece junto a una menor de edad que se presume sería su hija. "¿En qué momento creciste tanto mi bebé?", escribió Sanarrucia en la descripción del recuerdo, que terminó convirtiéndose en uno de sus últimos mensajes en redes.