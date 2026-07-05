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"Le faltan educación y valores": Fátima Bosch responde a Giovanni Medina tras polémicas declaraciones

La Miss Universo defendió a su padre, rechazó las acusaciones y confirmó que sus abogados ya revisan el caso. Esto respondió la reina de belleza

  • Actualizado: 05 de julio de 2026 a las 10:41
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La polémica entre Fátima Bosch y Giovanni Medina está lejos de apagarse. Después de que el empresario y político asegurara que ayudó a la actual Miss Universo y a su padre en asuntos "jurídicos delicados y turbios" y cuestionara que ella negara una relación cercana con él, la reina de belleza decidió romper el silencio y respondió con una frase que no tardó en acaparar la atención: "Le hacen falta dos cosas básicas, que son educación y valores".

 Foto: Cortesía / Redes sociales
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La modelo fue abordada por la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde inevitablemente surgieron preguntas sobre las declaraciones que Medina hizo días antes. Lejos de esquivar el tema, Fátima defendió a su familia y dejó claro que no comparte la versión del empresario.

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La Miss Universo aseguró que las afirmaciones de Giovanni Medina resultan contradictorias, pues, a su juicio, si realmente hubiera participado en algo "turbio", él mismo estaría reconociendo haber intervenido en esa situación. Acto seguido salió en defensa de su padre, Bernardo Bosch Hernández, a quien puso como ejemplo antes de lanzar una de las respuestas más contundentes desde que comenzó la controversia.

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"Imagínate cómo se contradice él al decir que ayudó en algo turbio. Ya quisiera ser la mitad de la persona que es mi papá, pero para eso le hacen falta dos cosas básicas, que son educación y valores, que son dos cosas de las cuales carece", expresó la reina de belleza.

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Más allá de responder a los señalamientos, Fátima dejó entrever que no pretende convertir este enfrentamiento en el centro de su atención. La modelo aseguró que su prioridad continúa siendo su trabajo y que no está dispuesta a desgastarse en una discusión pública.

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"La realidad es que yo me la paso trabajando y concentrada en cosas tan importantes, porque cuando una persona trabaja, el trabajo habla por ti y no me gustaría perder mi tiempo hablando de cosas que no tienen importancia", afirmó durante el encuentro con los medios.

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Aunque el intercambio de declaraciones ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, la Miss Universo insistió en que los comentarios del empresario no afectan la imagen que tiene de sí misma y reiteró que no busca dar mayor relevancia a la controversia.

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Mientras respondía a las preguntas, Fátima también confirmó que el asunto ya salió del terreno mediático y pasó a manos de su equipo legal, el cual analiza las declaraciones realizadas por Giovanni Medina y los pasos a seguir.

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Las declaraciones de Fátima estuvieron acompañadas por la presencia de su padre, Bernardo Bosch Hernández, quien escuchó la mayor parte de la entrevista y solo intervino cuando fue consultado sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra Giovanni Medina.

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Sin entrar en detalles, el padre de la Miss Universo confirmó que el caso ya está siendo revisado por sus abogados y dejó claro que serán ellos quienes determinen si existen los elementos suficientes para proceder.

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"Mis abogados están encargándose de ese asunto, claro que (tomaremos acciones legales), ya mis abogados lo están viendo, gracias", declaró Bernardo Bosch Hernández.

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Las respuestas de Fátima llegan después de que Giovanni Medina manifestara públicamente su molestia porque la modelo negara tener una relación cercana con él y reaccionara con gestos de desaprobación cuando fue cuestionada por la prensa sobre un presunto romance.

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El empresario sostuvo que esa actitud reflejaba ingratitud y aseguró que tanto ella como su familia recibieron apoyo de su parte. Incluso afirmó que colaboró en asuntos jurídicos que calificó como "muy delicados" y "muy turbios", además de reprochar que ahora desconozca ese supuesto respaldo.

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Antes de que Fátima respondiera, Medina también aseguró que la reina de belleza no lo conoce únicamente porque mantiene una relación de amistad con sus padres, sino que insinuó que la conoció a ella mucho más en profundidad que a su familia. Sin embargo, la modelo volvió a rechazar cualquier vínculo cercano con el empresario y defendió públicamente a su familia frente a las declaraciones que él hizo en días recientes.

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