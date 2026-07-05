"Le faltan educación y valores": Fátima Bosch responde a Giovanni Medina tras polémicas declaraciones

La polémica entre Fátima Bosch y Giovanni Medina está lejos de apagarse. Después de que el empresario y político asegurara que ayudó a la actual Miss Universo y a su padre en asuntos "jurídicos delicados y turbios" y cuestionara que ella negara una relación cercana con él, la reina de belleza decidió romper el silencio y respondió con una frase que no tardó en acaparar la atención: "Le hacen falta dos cosas básicas, que son educación y valores".