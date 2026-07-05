Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School

Del brazo de sus padres, los 76 bachilleres de Elvel School protagonizaron el tradicional desfile de la Prom Night 2026.
Diego y Adriana Domínguez.
Franklin y Adriana José Herrera.
Besser Arguijo Aguilar y Lubina Aguilar.
Mauricio y Adriana Tomé.
Adrián Emilio y Erika Sánchez.
David y Ana Camila Almendárez.
Diego Alejandro Martínez y Dunia Henríquez.
Emerson y Andrea Marie Barahona.
Javier y Andrea Salgado.
Carlos Mendoza y Linda Rivera.
Ana Sofía Flores Araujo, junto a su hermano y su madre.
Alberto Lozano y Lilia Pineda.
Fernando Yadir Bueso y Belquin Zelaya.
Karla Bono y Daniela María Ramírez.
Andrés Santiago Aguilar y Gabriela de Aguilar.
Marvin y Avril Azarel Gradíz.
Ángel y Ariana Salazar.
Noel y Berenice Chávez.
Jorge Antonio Calix y Marjorie Antunez.
Lester y Daniela Yuja.
Elmer Daniel Montalvan y Susa Torres.
Carla María y María Sánchez.
Diego Alexander Ramos y Edna Pineda.
Carlos y Danna Meza.
Carlos Germán Luke Flores, acompañado de sus padres, Perla Waleska Flores Maradiaga y Carlos Germán Luke Ardón.
Antonio y Sofía Raquel Bustillo.
Diego Alejandro Del Cid y Daniela Teruel.
Carlos y Camila Sofía Girón.
Byron y Camila Cruz.
Juan Ramón Valerio, acompañado de sus padres, Juan Ramón Valerio y Virginia Cárcamo.