  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School

Por la escalinata del Hotel Honduras Maya, los graduandos de Elvel School desfilaron junto a sus padres en la emotiva Prom Night 2026

  • Actualizado: 05 de julio de 2026 a las 09:01
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
1 de 31

Del brazo de sus padres, los 76 bachilleres de Elvel School protagonizaron el tradicional desfile de la Prom Night 2026.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
2 de 31

Diego y Adriana Domínguez.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
3 de 31

Franklin y Adriana José Herrera.

Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
4 de 31

Besser Arguijo Aguilar y Lubina Aguilar.

Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
5 de 31

Mauricio y Adriana Tomé.

Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
6 de 31

Adrián Emilio y Erika Sánchez.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
7 de 31

David y Ana Camila Almendárez.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
8 de 31

Diego Alejandro Martínez y Dunia Henríquez.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
9 de 31

Emerson y Andrea Marie Barahona.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
10 de 31

Javier y Andrea Salgado.

Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
11 de 31

Carlos Mendoza y Linda Rivera.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
12 de 31

Ana Sofía Flores Araujo, junto a su hermano y su madre.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
13 de 31

Alberto Lozano y Lilia Pineda.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
14 de 31

Fernando Yadir Bueso y Belquin Zelaya.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
15 de 31

Karla Bono y Daniela María Ramírez.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
16 de 31

Andrés Santiago Aguilar y Gabriela de Aguilar.

Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
17 de 31

Marvin y Avril Azarel Gradíz.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
18 de 31

Ángel y Ariana Salazar.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
19 de 31

Noel y Berenice Chávez.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
20 de 31

Jorge Antonio Calix y Marjorie Antunez.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
21 de 31

Lester y Daniela Yuja.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
22 de 31

Elmer Daniel Montalvan y Susa Torres.

Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
23 de 31

Carla María y María Sánchez.

Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
24 de 31

Diego Alexander Ramos y Edna Pineda.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
25 de 31

Carlos y Danna Meza.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
26 de 31

Carlos Germán Luke Flores, acompañado de sus padres, Perla Waleska Flores Maradiaga y Carlos Germán Luke Ardón.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
27 de 31

Antonio y Sofía Raquel Bustillo.

Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
28 de 31

Diego Alejandro Del Cid y Daniela Teruel.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
29 de 31

Carlos y Camila Sofía Girón.

Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
30 de 31

Byron y Camila Cruz.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Desfile de padres e hijos en la Prom Night 2026 de Elvel School
31 de 31

Juan Ramón Valerio, acompañado de sus padres, Juan Ramón Valerio y Virginia Cárcamo.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Cargar más fotos