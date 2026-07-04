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Sin Bandera: la historia del dúo romántico que se separó y ahora se reencuentra en los escenarios

El dúo de Leonel García y Noel Schajris no solo conquistó la música romántica de los 2000, sino que también protagonizó una historia de éxito, separación y reencuentro con una gira ahora en curso

  • Actualizado: 04 de julio de 2026 a las 19:24
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La historia de Sin Bandera comienza a inicios de los años 2000 cuando el compositor y productor mexicano Leonel García y el cantautor argentino-mexicano Noel Schajris coinciden en el medio musical casi por casualidad. En ese momento, ambos desarrollaban carreras individuales, pero la conexión creativa fue inmediata.

 Foto: Facebook de Sin Bandera.
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La química entre sus voces, estilos y sensibilidad artística dio origen a un proyecto que inicialmente no estaba planeado como dúo formal. Sin embargo, tras colaborar en varias composiciones, decidieron consolidarse como una agrupación. Así nació Sin Bandera, un nombre que buscaba reflejar la idea de una música sin límites ni nacionalidades.

 Foto: Facebook de Sin Bandera.
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El impacto del dúo fue casi inmediato. En 2002 lanzaron su álbum debut “Sin Bandera”, que incluyó temas que rápidamente se convirtieron en clásicos del pop latino como “Entra en mi vida” y “Sirena”. Su estilo romántico, íntimo y melódico los posicionó como una de las propuestas más sólidas del género.

 Foto: Facebook de Sin Bandera.
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En 2003 recibieron reconocimiento internacional y comenzaron giras por América Latina y Estados Unidos, consolidando una base de fans fiel. Su segundo álbum, “De viaje” (2003), reforzó su éxito con canciones como “Mientes tan bien”, uno de sus mayores himnos.

 Foto: Facebook de Sin Bandera.
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Para 2006, con el disco “Mañana”, el dúo ya era considerado una referencia del pop romántico en español, con múltiples premios y ventas millonarias. Sin Bandera había logrado lo que pocos proyectos latinos: trascender fronteras con baladas que definieron a toda una generación.

 Foto: Facebook de Sin Bandera.
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En 2007, el dúo anunció su separación tras varios años de éxito continuo. La decisión no respondió a conflictos públicos, sino a la necesidad de ambos artistas de explorar sus carreras en solitario y desarrollarse en otras direcciones musicales.

 Foto: Facebook de Sin Bandera.
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Leonel García se enfocó en su faceta como compositor y cantante, colaborando con artistas de renombre y construyendo una carrera solista más introspectiva.

 Foto: Facebook de Sin Bandera.
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Por su parte, Noel Schajris también emprendió su propio camino, manteniendo el estilo romántico que lo caracterizaba, pero con identidad individual. Aunque separados, ambos continuaron siendo figuras relevantes dentro de la música latina.

 Foto: Facebook de Sin Bandera.
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Después de varios años de ausencia como dúo, Sin Bandera anunció su regreso en 2015, sorprendiendo a sus seguidores con una gira de reencuentro que rápidamente agotó entradas en distintos países.

 Foto: Facebook de Sin Bandera.
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El reencuentro no solo apeló a la nostalgia, sino también a una madurez artística distinta. Desde entonces, han lanzado nueva música y continuado con giras internacionales que celebran tanto sus clásicos como su evolución musical.

 Foto: Facebook de Sin Bandera.
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Hoy, Sin Bandera se mantiene activo en los escenarios, con presentaciones que reúnen a públicos de varias generaciones.

 Foto: Facebook de Sin Bandera.
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Su gira actual por América Latina —que incluye dos conciertos en Honduras a inicios de agosto, en Tegucigalpa (8 de agosto) y San Pedro Sula (6 de agosto)— confirma que su historia sigue vigente y que su repertorio continúa siendo un referente del pop romántico en español.

 Foto: Facebook de Sin Bandera.
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