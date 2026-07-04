Sin Bandera: la historia del dúo romántico que se separó y ahora se reencuentra en los escenarios

La historia de Sin Bandera comienza a inicios de los años 2000 cuando el compositor y productor mexicano Leonel García y el cantautor argentino-mexicano Noel Schajris coinciden en el medio musical casi por casualidad. En ese momento, ambos desarrollaban carreras individuales, pero la conexión creativa fue inmediata.
La química entre sus voces, estilos y sensibilidad artística dio origen a un proyecto que inicialmente no estaba planeado como dúo formal. Sin embargo, tras colaborar en varias composiciones, decidieron consolidarse como una agrupación. Así nació Sin Bandera, un nombre que buscaba reflejar la idea de una música sin límites ni nacionalidades.
El impacto del dúo fue casi inmediato. En 2002 lanzaron su álbum debut “Sin Bandera”, que incluyó temas que rápidamente se convirtieron en clásicos del pop latino como “Entra en mi vida” y “Sirena”. Su estilo romántico, íntimo y melódico los posicionó como una de las propuestas más sólidas del género.
En 2003 recibieron reconocimiento internacional y comenzaron giras por América Latina y Estados Unidos, consolidando una base de fans fiel. Su segundo álbum, “De viaje” (2003), reforzó su éxito con canciones como “Mientes tan bien”, uno de sus mayores himnos.
Para 2006, con el disco “Mañana”, el dúo ya era considerado una referencia del pop romántico en español, con múltiples premios y ventas millonarias. Sin Bandera había logrado lo que pocos proyectos latinos: trascender fronteras con baladas que definieron a toda una generación.
En 2007, el dúo anunció su separación tras varios años de éxito continuo. La decisión no respondió a conflictos públicos, sino a la necesidad de ambos artistas de explorar sus carreras en solitario y desarrollarse en otras direcciones musicales.
Leonel García se enfocó en su faceta como compositor y cantante, colaborando con artistas de renombre y construyendo una carrera solista más introspectiva.
Por su parte, Noel Schajris también emprendió su propio camino, manteniendo el estilo romántico que lo caracterizaba, pero con identidad individual. Aunque separados, ambos continuaron siendo figuras relevantes dentro de la música latina.
Después de varios años de ausencia como dúo, Sin Bandera anunció su regreso en 2015, sorprendiendo a sus seguidores con una gira de reencuentro que rápidamente agotó entradas en distintos países.
El reencuentro no solo apeló a la nostalgia, sino también a una madurez artística distinta. Desde entonces, han lanzado nueva música y continuado con giras internacionales que celebran tanto sus clásicos como su evolución musical.
Hoy, Sin Bandera se mantiene activo en los escenarios, con presentaciones que reúnen a públicos de varias generaciones.
Su gira actual por América Latina —que incluye dos conciertos en Honduras a inicios de agosto, en Tegucigalpa (8 de agosto) y San Pedro Sula (6 de agosto)— confirma que su historia sigue vigente y que su repertorio continúa siendo un referente del pop romántico en español.