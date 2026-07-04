Sin Bandera: la historia del dúo romántico que se separó y ahora se reencuentra en los escenarios

El impacto del dúo fue casi inmediato. En 2002 lanzaron su álbum debut “Sin Bandera”, que incluyó temas que rápidamente se convirtieron en clásicos del pop latino como “Entra en mi vida” y “Sirena”. Su estilo romántico, íntimo y melódico los posicionó como una de las propuestas más sólidas del género.