Soñaba con ser bailarina y se rapó la cabeza: lo que no sabía de Olivia Cooke, Alicent Hightower

Ni siquiera había visto Game of Thrones. Aunque hoy es uno de los rostros más reconocibles del universo creado por George R. R. Martin, Cooke confesó que nunca había visto Game of Thrones cuando audicionó para interpretar a Alicent Hightower. Más tarde se puso al día con la historia y terminó convirtiéndose en una de las figuras centrales de la precuela.