Soñaba con ser bailarina y se rapó la cabeza: lo que no sabía de Olivia Cooke, Alicent Hightower

Lejos de los escándalos de Hollywood y con una carrera construida a base de talento, Olivia Cooke se ha convertido en una de las intérpretes más destacadas de su generación. Aquí una lista de curiosidades sobre la intérprete de Alicent Hightower.
No proviene de una familia artística. A diferencia de muchas estrellas británicas, Cooke no creció rodeada de actores o productores. Nació en Oldham, una localidad del Gran Manchester, hija de un policía retirado y una representante de ventas. Su historia es la de una joven de clase trabajadora que logró abrirse paso en una industria altamente competitiva.
Comenzó a actuar cuando tenía apenas ocho años. Su pasión por la actuación surgió en el Oldham Theatre Workshop, un programa extracurricular de teatro donde empezó a tomar clases siendo niña. Sin embargo, durante años solo obtuvo papeles secundarios antes de que llegara su gran oportunidad.
Antes soñaba con ser bailarina. Mucho antes de imaginarse sentada a un lado del Trono de Hierro, Olivia practicó ballet y gimnasia. De hecho, durante buena parte de su infancia pensó que su futuro estaría relacionado con la danza.
Apareció en un video de One Direction. Los seguidores más observadores quizá la recuerden en un antiguo video promocional de One Direction. En una breve escena aparece junto a Harry Styles, mucho antes de que ambos alcanzaran fama mundial.
Nunca llegó a graduarse de la escuela de teatro. Cooke abandonó sus estudios de interpretación antes de completarlos porque ya estaba consiguiendo trabajo profesional. Incluso intentó ingresar a la prestigiosa academia RADA, pero no fue aceptada. Años después demostraría que el rechazo no impidió su ascenso en la industria.
Su gran salto llegó con Bates Motel. Mucho antes de ser Alicent, interpretó a Emma Decody en la serie Bates Motel. El papel le permitió mudarse a Norteamérica con apenas 18 años y fue el proyecto que la dio a conocer internacionalmente.
Se rapó la cabeza por un personaje. Para la película Me and Earl and the Dying Girl, donde interpretó a una adolescente con leucemia, decidió afeitarse la cabeza para aportar mayor autenticidad a la historia. El filme se convirtió en uno de los más elogiados de su carrera temprana.
Casi fue parte de Star Wars. Antes de consolidarse como una estrella de fantasía, Olivia audicionó para interpretar a Rey en Star Wars: The Force Awakens. Años después confesó que consideraba aquella prueba una de las peores audiciones de su vida y que entendía perfectamente por qué el papel terminó en manos de Daisy Ridley.
Steven Spielberg ayudó a impulsar su carrera. En 2018 protagonizó Ready Player One bajo la dirección de Steven Spielberg. Durante el rodaje incluso conoció a Tom Cruise y más tarde contó entre risas que, por los nervios, terminó haciéndole una reverencia involuntaria.
Ni siquiera había visto Game of Thrones. Aunque hoy es uno de los rostros más reconocibles del universo creado por George R. R. Martin, Cooke confesó que nunca había visto Game of Thrones cuando audicionó para interpretar a Alicent Hightower. Más tarde se puso al día con la historia y terminó convirtiéndose en una de las figuras centrales de la precuela.
Aunque Alicent Hightower suele generar debates encendidos entre los seguidores de House of the Dragon, muchos fanáticos coinciden en que Olivia Cooke ha sido una de las grandes revelaciones de la serie.
En comunidades de seguidores, su interpretación ha sido descrita como una de las más complejas y matizadas del reparto, capaz de despertar empatía incluso en los momentos más controvertidos del personaje.
Con apenas 32 años, Olivia Cooke ha construido una filmografía que incluye producciones tan distintas como Bates Motel, Ready Player One, Sound of Metal y House of the Dragon. Y mientras Alicent sigue moviendo las piezas del juego político en Poniente, la actriz británica continúa consolidándose como una de las intérpretes más populares de la televisión actual.