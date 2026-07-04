Karlie Kloss y el regreso al círculo íntimo de Taylor Swift en su boda con Travis Kelce

Las teorías principales que explican por qué se rompió su idílica amistad son varias. Por ejemplo, en 2019, el mánager Scooter Braun compró los derechos de los primeros seis álbumes de Taylor, desatando la peor pesadilla de la cantante. Kloss era representada precisamente por Braun. Justo en medio de la guerra pública, Karlie fue fotografiada de vacaciones en un yate con él. Surgieron fuertes rumores en la industria de que Karlie había compartido información privada de los planes y la vida de Taylor con Braun, lo que Taylor consideró la máxima traición a su confianza.