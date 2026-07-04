Karlie Kloss y el regreso al círculo íntimo de Taylor Swift en su boda con Travis Kelce

El enlace matrimonial entre Taylor Swift y Travis Kelce ha dejado momentos memorables, pero ninguno ha causado tanto impacto en el termómetro de la cultura pop como la espectacular aparición de Karlie Kloss, confirmando lo que muchos consideraban imposible: la reconciliación definitiva del "squad" original.
A mediados de la década de 2010, la amistad entre Taylor Swift y Karlie Kloss era el estándar de oro de Hollywood. Portadas de revistas juntas, desfiles de Victoria's Secret compartidos y una complicidad que parecía irrompible durante la era 1989.
Sin embargo, alrededor de 2017, el silencio mediático se apoderó de ellas, dando pie a casi una década de intensas teorías conspirativas por parte de los fans y canciones melancólicas que sugerían el dolor de una amistad perdida.
El distanciamiento entre Taylor Swift y Karlie Kloss es uno de los misterios más grandes y analizados de la cultura pop moderna. Aunque ninguna de las dos dio una declaración explícita de "ya no somos amigas", el internet y el fandom construyeron un rompecabezas con base en pistas, canciones y movimientos en redes sociales.
Las teorías principales que explican por qué se rompió su idílica amistad son varias. Por ejemplo, en 2019, el mánager Scooter Braun compró los derechos de los primeros seis álbumes de Taylor, desatando la peor pesadilla de la cantante. Kloss era representada precisamente por Braun. Justo en medio de la guerra pública, Karlie fue fotografiada de vacaciones en un yate con él. Surgieron fuertes rumores en la industria de que Karlie había compartido información privada de los planes y la vida de Taylor con Braun, lo que Taylor consideró la máxima traición a su confianza.
Taylor Swift valora la lealtad absoluta de su círculo cercano, y a partir de 2016, Karlie empezó a cruzar líneas peligrosas para la cantante. Semanas después de que Kim Kardashian filtrara la famosa llamada editada de Taylor y Kanye West sobre la canción Famous, le preguntaron a Karlie si creía que Kim era una buena persona. Karlie titubeó y respondió de manera neutral: "Ha sido una persona encantadora conmigo en el pasado".
Poco después, Karlie comenzó a frecuentar a Kendall Jenner y fue vista cenando con Katy Perry (en la época en que Katy y Taylor aún estaban peleadas). Incluso Karlie subió un video jugando baloncesto con el título "Swish Swish", el nombre de la canción que Katy le había dedicado a Taylor.
Una teoría muy sonada en los tabloides de Nueva York apunta a un problema de convivencia y límites. Taylor le había asignado a Karlie una habitación propia en su lujoso departamento de Tribeca, Nueva York, equipada con sus bocadillos favoritos. El rumor dicta que Taylor se enfureció cuando descubrió que Karlie había invitado a amigos suyos a la casa sin pedirle permiso previo mientras Taylor no estaba.
Y es imposible hablar de ellas sin mencionar a una enorme facción de fans que sostiene la teoría de que Taylor y Karlie no eran solo mejores amigas, sino que mantuvieron una relación sentimental secreta. Según esta narrativa, el distanciamiento no fue una pelea de amigas, sino una ruptura amorosa muy dolorosa.
Quienes defienden esto aseguran que gran parte de los álbumes Reputation, Lover, Folklore y Evermore están llenos de códigos ocultos dedicados a Karlie (como la canción Gold Rush, donde habla de una hermosa mujer que todo el mundo desea, o Cruel Summer, cuya línea sobre "entrar por la puerta del jardín" coincide con el diseño del departamento que Karlie tenía en el West Village).
Al final, la verdad exacta solo la saben ellas. Lo que es un hecho es que ver a Karlie en la boda, vestida de dorado y usando el labial rojo característico de Taylor, parece ser la manera perfecta de cerrar un libro lleno de especulaciones y abrir una nueva etapa de madurez entre ambas.
Para muchos, la presencia de Kloss en la lista de invitados VIP de la boda de Swidt no es solo un gesto de cortesía, sino un poderoso mensaje que entierra de una vez por todas los viejos dramas del pasado.