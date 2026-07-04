Entre cristales y con silueta marcada: el look de Selena Gomez para la boda de Taylor Swift

La "boda del siglo" de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden está dejando looks espectaculares, y Selena Gomez definitivamente entendió el concepto.
Para la ceremonia principal, Selena Gomez deslumbró con una propuesta que fusionó a la perfección la alta costura clásica con un glamur moderno y magnético.
El look, firmado por Oscar de la Renta, destacó por su sofisticación orgánica y un brillo tridimensional que acaparó todas las miradas. La pieza central fue un vestido largo de silueta ceñida que esculpía su figura de manera impecable.
El color: Una base en un tono nude cálido con destellos dorados que se fundía sutilmente con su tono de piel, creando un efecto de desnudez elegante y sofisticada.
La textura y el brillo: El tejido texturizado estaba completamente bordado a mano con miles de cristales diminutos. Estos cristales no solo aportaban relieve a la tela, sino que capturaban y reflejaban la luz con cada movimiento, creando un efecto hipnótico, casi líquido, como si el vestido estuviera hecho de polvo de estrellas.
El corte: Un diseño minimalista en su estructura pero maximalista en su acabado, con un cuello redondo alto y líneas limpias que equilibraban la opulencia del brillo.
El cabello y las joyas: Selena optó por llevar su melena suelta, peinada hacia un lado con una raya lateral profunda. El cabello caía en ondas suaves, pulidas y con un brillo satinado que aportaba frescura y un aire de sofisticación sin esfuerzo (effortless). Se sumaron piezas clásicas de diamantes de alta joyería que complementaban el brillo del vestido sin competir con él.
Selena Gomez logró el equilibrio perfecto entre la opulencia de los cristales y la naturalidad de su peinado y maquillaje, consolidándose como una de las invitadas mejor vestidas de la noche.
En una serie de historias en su cuenta de Instagram también se vio a la cantante junto a su esposo, Benny Blanco, en lo que parece ser la noche previa a la gran boda. Aquí utilizó un little black dress de encaje, de corte palabra de honor, con transparencias sutiles y una abertura en la pierna.
Más allá de la espectacularidad de los vestidos, la presencia de Selena en un día tan trascendental no hizo más que revalidar una de las uniones más icónicas y duraderas de la cultura pop. Tras casi dos décadas creciendo juntas bajo los focos de la fama, su asistencia —devolviendo el gesto a Taylor, quien también fue una pieza clave en la boda de Selena y Benny el año pasado— refleja una lealtad inquebrantable.