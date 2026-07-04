Entre cristales y con silueta marcada: el look de Selena Gomez para la boda de Taylor Swift

Más allá de la espectacularidad de los vestidos, la presencia de Selena en un día tan trascendental no hizo más que revalidar una de las uniones más icónicas y duraderas de la cultura pop. Tras casi dos décadas creciendo juntas bajo los focos de la fama, su asistencia —devolviendo el gesto a Taylor, quien también fue una pieza clave en la boda de Selena y Benny el año pasado— refleja una lealtad inquebrantable.