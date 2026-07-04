Hallan muertas a la "influencer" Bárbara Vivas y a su hija tras los terremotos en Venezuela

Tristemente siguen saliendo a luz nuevas historias de luto y dolor tras los terremotos en Venezuela, registrados el pasado 24 de junio. Luego de varios días de búsqueda entre los escombros de un edificio en La Guaira, fueron encontradas muertas la reconocida "influencer" venezolana, Bárbara Celeste Vivas Carvallo, de 31 años de edad, y a su hija Lucía Teresa Sardinha Vivas, de tan solo tres añitos.
La confirmación de estas muertes ha causado gran conmoción entre familiares, amigos y seguidores de la querida creadora de contenido y su pequeña de apenas tres añitos.
Bárbara Celeste, compartía contenido relacionado con su estilo de vida, maternidad, humor y comercio. En Instagram, la influencer contaba con más de 54 mil seguidores, quienes albergaban la esperanza de que ella y su niña fueran halladas con vida.
Según el reporte de medios locales, Bárbara y Lucía quedaron atrapadas bajo los escombros cuando colapsó el edificio en el que residían, en el complejo Residencias El Molino, en Caribe, Estado de La Guaira, una de las zonas más devastadas por los sismos de magnitudes de 7.2 y 7.5.
Los rescatistas trabajaron sin descanso en la zona por alrededor de seis días, buscando en los escombros a posibles sobrevivientes, entre ellos a Bárbara y Lucía, mientras familiares esperaban noticias positivas.
Desafortunadamente, los cuerpos de la creadora de contenido venezolana y su pequeñita fueron encontrados sin vida; estaban junto a otras víctimas que también quedaron atrapadas bajo la estructura derrumbada.
Tras la tragedia venezolana también había quedado atrapado Víctor Sardhina, pareja de Bárbara Vivas y padre de Lucía, pero en su caso, logró ser rescatado luego de permanecer 36 horas atrapado en los escombros del edificio.
Según su testimonio, logró ser rescatado en condiciones críticas, inclusive, señaló que estuvo a punto de perder la vida. Víctor también albergaba la esperanza de que su pareja e hija sobrevivieran.
"Lo único que me da paz es saber que alcancé a decirles, mirándolas de frente: las amo con todo mi corazón", escribió en sus redes Víctor, en medio de su dolor, conmoviendo a miles de personas.
En otro fragmento de su sentido mensaje, confesó que todavía no lograba entender cómo él pudo sobrevivir. "Para mí nada de esto tiene sentido si no es por una sola razón: ustedes me protegieron".
El caso de Bárbara, la pequeña Lucía y Víctor se suma a las innumerables historias de dolor a causa de los devastadores terremotos en Venezuela.
Familiares, amigos y miles de personas en redes se encuentran conmocionados por la terrible muerte de la influencer venezolana y su niña, algunos usuarios se han pronunciado en las últimas horas para lamentar el desenlace. "No hay palabras". "Qué dolor tan grande". "Que brillen para luz perpetua". "Lo sentimos muchísimo. Dios les dé fortaleza a todos", son solo algunos de los comentarios recientes.