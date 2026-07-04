Hallan muertas a la "influencer" Bárbara Vivas y a su hija tras los terremotos en Venezuela

Familiares, amigos y miles de personas en redes se encuentran conmocionados por la terrible muerte de la influencer venezolana y su niña, algunos usuarios se han pronunciado en las últimas horas para lamentar el desenlace. "No hay palabras". "Qué dolor tan grande". "Que brillen para luz perpetua". "Lo sentimos muchísimo. Dios les dé fortaleza a todos", son solo algunos de los comentarios recientes.