Operativos policiales y swifties: así luce Manhattan por la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Desde temprano, las aceras que rodean el Madison Square Garden se llenaron de personas antes de que llegara el primer invitado a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. No hicieron falta invitaciones para sentir la fiesta desde afuera. Bastó con plantarse en una esquina de la Séptima Avenida, bajo un sol que ya castigaba con fuerza, para comprobar que la ciudad entera había puesto los ojos en ese edificio sin ventanas.
La Policía de Nueva York cerró varias calles alrededor del recinto y desplegó un cordón que se extendió durante los días previos a la ceremonia.
Vallas metálicas delimitaron carriles exclusivos para las camionetas de los invitados, mientras decenas de agentes, algunos de unidades especializadas, controlaban cada acceso peatonal. El tránsito se desvió por cuadras enteras y los taxistas de la zona ya se habían resignado a los rodeos.
Del otro lado de las vallas, la escena era otra. Grupos de seguidoras llegaron con horas de anticipación, algunas con sillas plegables, sombrillas y carteles hechos a mano.
Compartían agua, se turnaban para vigilar el mejor ángulo hacia la entrada y revisaban el teléfono cada pocos minutos en busca de alguna imagen filtrada.
Laura Lyle, quien se define como fan de Taylor Swift desde la infancia, describió a CNN el clima que se respiraba en la ciudad esos días. "Se ha sentido un cambio en el ambiente. Todo el mundo está muy emocionado por la boda en el Madison Square Garden y muchísima gente está hablando de ello", contó mientras esperaba a las afueras de un hotel cercano.
La temperatura no ayudó. Una ola de calor azotaba la ciudad esos mismos días, justo cuando también se vivían las celebraciones del 4 de julio y el 250 aniversario de la independencia estadounidense.
Bajo ese sol, muchos fanáticos optaron por refugiarse bajo los toldos de comercios cercanos sin perder de vista la entrada del estadio, atentos a cualquier movimiento de las camionetas oscuras que empezaban a hacer fila.
Con el correr de las horas, la aglomeración creció. Curiosos que no eran necesariamente seguidores de la cantante se sumaron solo por presenciar el desfile de autos y el trajín policial, convencidos de que algo fuera de lo común ocurría en su ciudad.
Teléfonos en alto, gritos esporádicos cada vez que un vehículo con vidrios polarizados se acercaba al ingreso, y una sensación compartida de estar parados justo afuera de algo que muy pocos podrían ver por dentro.
Para cuando cayó la noche, las calles seguían cortadas y los grupos de fanáticos no mostraban intención de irse.
La postal se repitió durante varias jornadas, con Nueva York convertida, al menos en ese puñado de cuadras de Manhattan, en escenario y espectadora al mismo tiempo de una celebración que la mayoría solo pudo mirar desde la vereda.