Operativos policiales y swifties: así luce Manhattan por la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Desde temprano, las aceras que rodean el Madison Square Garden se llenaron de personas antes de que llegara el primer invitado a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. No hicieron falta invitaciones para sentir la fiesta desde afuera. Bastó con plantarse en una esquina de la Séptima Avenida, bajo un sol que ya castigaba con fuerza, para comprobar que la ciudad entera había puesto los ojos en ese edificio sin ventanas.