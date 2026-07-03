¿Adiós a Taylor Swift? El debate por su nuevo nombre tras la boda con Travis Kelce

Taylor Swift, cuyo nombre completo es Taylor Alison Swift, llega hoy al altar junto al ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y con ella llega una pregunta que circula entre sus seguidores desde hace meses: ¿Qué apellido oficial usará la cantante una vez concluida la ceremonia?
El compromiso se hizo público el 26 de agosto del año pasado, cuando Swift compartió en redes sociales una serie de fotografías junto a Kelce acompañadas de un mensaje que generó cerca de 38 millones de reacciones.
"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", escribió la artista en aquella publicación, en referencia a su carrera como compositora y a la profesión de Kelce como jugador profesional de fútbol americano.
Desde entonces, la relación entre ambos ha estado marcada por una exposición constante ante los medios, especialmente por la asistencia frecuente de Swift a los partidos de los Chiefs durante la temporada de la NFL. Ese vínculo terminó por convertirlos en una de las parejas más seguidas del entretenimiento estadounidense, con millones de personas pendientes de cada detalle de su relación.
La costumbre en Estados Unidos establece que sea la mujer quien adopte el apellido de su esposo tras el matrimonio, aunque la ley no obliga a ninguna de las partes a hacerlo.
En el caso de una figura pública con la trayectoria de Taylor Swift, cuyo nombre artístico representa décadas de carrera musical y un valor comercial difícil de calcular, varios medios especializados han planteado un escenario distinto al habitual.
Algunos reportes apuntan a que sería Kelce quien podría terminar adoptando el apellido de la cantante, una posibilidad que ha despertado comentarios entre analistas del espectáculo y también entre los propios seguidores de ambos.
Hasta el momento no existe ningún pronunciamiento directo de la pareja sobre este tema.
Tampoco hay declaraciones de sus familiares o representantes que confirmen una decisión tomada al respecto. Lo único cierto es que, sea cual sea el desenlace, ambos podrían optar por mantener sus apellidos de nacimiento en el ámbito legal y conservar sus nombres artísticos en su vida profesional, una práctica habitual entre celebridades de alto perfil.
El anillo de compromiso, diseñado por Kelce junto al joyero Kindred Lubeck, de la firma Artifex Fine Jewelry, cuenta con un diamante de corte brillante de entre ocho y 10 quilates, montado sobre una banda de oro amarillo de 18 quilates con detalles grabados, entre ellos la inicial T. La pieza se convirtió en otro de los elementos más comentados desde el anuncio del compromiso.