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Policía de Nueva York revela el cronograma completo de la boda de Taylor Swift

Un memorándum interno de la policía neoyorquina detalla horarios, cierres viales y despliegue de agentes para la boda de Swift y Kelce en el Madison Square Garden

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 15:39
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Un documento interno del Departamento de Policía de Nueva York quedó en manos de The New York Times y confirmó lo que semanas de filtraciones venían anticipando. El papel, titulado "La boda de Taylor Swift en el Madison Square Garden", describe hora por hora el operativo diseñado para proteger la boda de la cantante con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, celebrada en el mítico recinto de Manhattan.

 Foto: Captura de pantalla | Instagram @newheightshow
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Según ese memorándum, la celebración se dividió en dos jornadas. La primera, el jueves 2, correspondió a una cena de ensayo en el Infosys Theater, una sala dentro del propio Madison Square Garden con capacidad para un centenar de personas, con inicio a las 6:00 de la tarde.

 Foto: Instagram | @taylorswift
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La segunda, del viernes 3, que es la fecha central. Las puertas del sexto piso abrieron a las 4:00 de la tarde para un cóctel de bienvenida, y a las 5:30 comenzará, según el documento, "una boda y recepción en la arena", con un cierre calculado ya entrada la madrugada.

 Foto: Shutterstock
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El operativo policial no se limitó al interior del estadio. Desde la 1:00 de la tarde del viernes, la Séptima Avenida quedó cortada entre las calles 30 y 34, junto con tramos de la calle 33 Oeste y de las calles 32 y 31 Oeste.

 Foto: Instagram | @killatrav
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Quienes debían tomar el metro, Amtrak, el Long Island Rail Road o New Jersey Transit tuvieron que reorientarse hacia los accesos de la Octava Avenida para llegar a Penn Station y a la estación Moynihan.

 Foto: Instagram | @killatrav
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La comisionada de la Policía, Jessica Tisch, había evitado hasta último momento confirmar el lugar exacto del enlace. En una conferencia de prensa realizada en One Police Plaza, junto al alcalde Zohran Mamdani, se limitó a reconocer la existencia del dispositivo.

 Foto: Instagram | @killatrav
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"El NYPD dispondrá de un operativo, pero no voy a dar más detalles en este momento", dijo la funcionaria. Mamdani, por su parte, había señalado antes a la emisora 1010 WINS que la ciudad estaba preparada para las aglomeraciones, tanto frente al Madison Square Garden como en los puntos de observación de los fuegos artificiales del 4 de julio.

 Foto: Instagram | @killatrav
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El despliegue movilizó cerca de 135 oficiales del NYPD y un parque de alrededor de 500 vehículos destinados a trasladar a los cerca de 1,000 invitados esperados para la recepción. El permiso solicitado por el equipo de la pareja corresponde a la categoría de eventos de gran escala, aquellos con impacto extenso sobre la comunidad circundante y que exigen el cierre total de calles.

 Foto: Instagram | @taylorswift
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Ese tipo de autorización puede costar hasta 66,000 dólares por día, de acuerdo con cifras publicadas por The New York Times, y en este caso cubrió el período comprendido hasta el mediodía del sábado.

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El costo del operativo se suma a un fin de semana ya recargado para las autoridades neoyorquinas, que combinaron la seguridad de la boda con los festejos por el 4 de julio y otras actividades masivas en la ciudad.

Foto: Instagram | @killatrav
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