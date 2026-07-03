Policía de Nueva York revela el cronograma completo de la boda de Taylor Swift

"El NYPD dispondrá de un operativo, pero no voy a dar más detalles en este momento", dijo la funcionaria. Mamdani, por su parte, había señalado antes a la emisora 1010 WINS que la ciudad estaba preparada para las aglomeraciones, tanto frente al Madison Square Garden como en los puntos de observación de los fuegos artificiales del 4 de julio.