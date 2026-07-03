¿A cuánto asciende la fortuna de Travis Kelce, el esposo de Taylor Swift?

Nueva York amaneció con calles cortadas alrededor del Madison Square Garden, camiones descargando flores y cientos de curiosos apostados tras vallas metálicas. Ahí, según confirmaron fuentes policiales a CBS News, Travis Kelce y Taylor Swift celebran esta noche su boda ante unos mil invitados.
Antes de que la ceremonia borre cualquier otro titular, conviene detenerse en un dato que suele pasar de largo entre tanto glamour: el dinero que el propio Kelce puso sobre la mesa mucho antes de conocer a la cantante.
Según la firma especializada Celebrity Net Worth, el patrimonio del ala cerrada de Kansas City ronda los 90 millones de dólares.
La cifra no nació con el noviazgo más fotografiado de la década, sino de 13 temporadas jugando en la NFL, todas con la misma franquicia.
Entre 2013 y 2025 acumuló 112.6 millones de dólares en salarios, y si cumple su contrato vigente esa suma treparía a unos 124.6 millones al cierre de 2026.
Ese contrato, firmado en marzo pasado, tiene su propia arquitectura. En el papel figura como un acuerdo de tres años por 57.7 millones de dólares, aunque los años finales funcionan como relleno contable para aliviar el tope salarial del equipo.
En la práctica, lo que Kelce tiene asegurado para esta temporada son 12 millones de dólares, con la posibilidad de sumar hasta 15 millones si cumple metas de participación en juego o llega otra vez al Super Bowl.
El fútbol americano fue apenas el punto de partida. Kelce mantiene acuerdos comerciales con Nike, McDonald's, Papa John's, Bud Light y State Farm, entre otras marcas que buscaron su imagen incluso antes de que Swift apareciera en un palco de Arrowhead Stadium en septiembre de 2023. También figuró como vocero de Pfizer en una campaña educativa sobre la vacuna contra el covid-19.
A ese ingreso se suma New Heights, el podcast que conduce junto a su hermano Jason, exjugador de los Eagles. El programa, nacido en 2022, se volvió una de las producciones deportivas más escuchadas del país y en 2024 los hermanos firmaron con Wondery, el sello de pódcast de Amazon, un contrato de tres años valuado en 100 millones de dólares por los derechos de distribución y venta de publicidad del formato.
El contraste con la novia es notorio. Forbes actualizó en junio el patrimonio de Taylor Swift a 2,000 millones de dólares, respaldado casi por completo en su carrera musical, las regalías de sus grabaciones y catálogo de composición, y la recaudación de giras como Eras Tour, que superó los 2,000 millones de dólares en ventas de boletos.
Consultado por The New York Times sobre un eventual acuerdo prenupcial entre la pareja, el entorno financiero de Swift declinó hacer comentarios, aunque especialistas en derecho de familia citados por el medio consideraron "casi seguro" que exista uno dado el volumen de activos en juego.
Mientras tanto, el operativo de seguridad para la ceremonia de este fin de semana ya dejó su propia huella económica. Según informó el representante de la artista, la pareja donó 26 millones de dólares repartidos entre 20 organizaciones benéficas locales y nacionales, muchas de ellas en ciudades con las que ambos tienen vínculos personales, en los días previos al evento.