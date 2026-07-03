¿A cuánto asciende la fortuna de Travis Kelce, el esposo de Taylor Swift?

A ese ingreso se suma New Heights, el podcast que conduce junto a su hermano Jason, exjugador de los Eagles. El programa, nacido en 2022, se volvió una de las producciones deportivas más escuchadas del país y en 2024 los hermanos firmaron con Wondery, el sello de pódcast de Amazon, un contrato de tres años valuado en 100 millones de dólares por los derechos de distribución y venta de publicidad del formato.