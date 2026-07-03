De una pulsera 'rechazada' al altar: La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce

La anécdota llegó hasta Swift, quien decidió contactarlo de manera privada. El 24 de septiembre de ese año apareció por primera vez en un palco del Arrowhead Stadium para presenciar un partido de los Chiefs, y repitió la visita una semana después acompañada de amigos como Blake Lively y Ryan Reynolds. La confirmación pública llegó el 14 de octubre, cuando ambos fueron fotografiados tomados de la mano a la salida de una fiesta en Nueva York.