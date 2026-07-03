De una pulsera 'rechazada' al altar: La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce celebrarían hoy su boda en el Madison Square Garden de Nueva York, según coinciden fuentes citadas por The New York Times, Reuters y CBS News, aunque ni la cantante ni el jugador de los Kansas City Chiefs lo han confirmado de manera oficial.
El enlace corona un noviazgo que se construyó de forma pública, con hitos que sus seguidores fueron documentando desde el primer día.
Todo arrancó en un concierto de The Eras Tour en Kansas City. Siguiendo la costumbre que los fanáticos de Swift habían popularizado durante la gira, Kelce fabricó su propia pulsera de la amistad, con su número de teléfono grabado en las cuentas, con la intención de entregársela a la cantante después del show, pero no logró acercarse a ella.
Días más tarde relató el episodio en el pódcast New Heights, que conduce junto a su hermano Jason. "Si estás en un concierto de Taylor Swift existen estas pulseras de la amistad, y yo recibí un montón de ellas estando allí, pero quería darle a Taylor una con mi número", contó entonces, y admitió sentirse "un poco dolido" por no haber podido saludarla.
La anécdota llegó hasta Swift, quien decidió contactarlo de manera privada. El 24 de septiembre de ese año apareció por primera vez en un palco del Arrowhead Stadium para presenciar un partido de los Chiefs, y repitió la visita una semana después acompañada de amigos como Blake Lively y Ryan Reynolds. La confirmación pública llegó el 14 de octubre, cuando ambos fueron fotografiados tomados de la mano a la salida de una fiesta en Nueva York.
Un mes después, Kelce viajó hasta Argentina para presenciar un concierto de la gira, donde Swift modificó en vivo la letra de su tema Karma para referirse a él como "el chico de los Chiefs".
La pareja recibió juntos el año nuevo y en febrero de 2024 protagonizó uno de los momentos más recordados de la temporada de la NFL, un beso en pleno festejo del título de los Chiefs en el Super Bowl LVIII. Meses más tarde, en junio, Kelce sorprendió al subir al escenario de The Eras Tour en Londres, vestido de esmoquin, para participar en una escena del espectáculo.
Tras un primer semestre de 2025 con menor exposición pública, la pareja retomó los reflectores el 26 de agosto, cuando anunció su compromiso mediante una publicación conjunta con fotografías del momento en que Kelce se arrodilló en un jardín decorado con flores blancas y rosas.
El anillo, diseñado por el propio jugador junto a la joyera Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry, incorpora un diamante de corte antiguo montado sobre oro amarillo de 18 quilates.
Tres años después de aquella pulsera que nunca llegó a destino, Swift y Kelce reunieron a un millar de invitados en el Madison Square Garden para lo que medios estadounidenses describen como la boda del año.
Los festejos comenzaron el jueves con una cena de ensayo reservada a un centenar de asistentes y continuarían hasta la madrugada del sábado, bajo un hermetismo que incluyó acuerdos de confidencialidad para los presentes.
Entre los posibles invitados figuran nombres como Selena Gómez, Ed Sheeran, las hermanas Haim y varios compañeros de Kelce en los Chiefs, entre ellos Patrick Mahomes.