Él es Karim Bukele, el guapo hermano de Nayib Bukele, que se enamoró de una hondureña

Karim Bukele, reconocido públicamente por el presidente Nayib Bukele como su confidente y figura clave en su círculo cercano, desempeña un papel importante en su entorno político y familiar. ¿Qué se sabe del salvadoreño que se enamoró de una hondureña?
En una transmisión nacional en mayo de 2020, Nayib Bukele destacó la importancia del apoyo de su hermano en momentos clave de su mandato. En Honduras, el tema ha causado revuelo luego de que se diera a conocer que mantiene una relación con una hondureña.
Paola González Kawas es la hondureña que le robó el corazón al hermano de Bukele. Es una hermosa sampedrana hija de Lorette Kawas Yuja de González y de Luis Enrique González..
Se desconoce cuántos años tiene la relación de la pareja, pero desde octubre de 2025 él publicó un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram, confirmando que estaban muy enamorados. ¿Qué papel juega Karim en el gobierno de su hermano?
Aunque la información pública sigue siendo limitada, los hermanos Bukele han coincidido en la construcción y consolidación del proyecto político que llevó a Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador.
En abril de 2026 se dio a conocer que fue juramentado como presidente del Club Árabe Salvadoreño, durante la elección de la nueva junta directiva.
Los hermanos Bukele no tienen oficialmente cargos públicos, pero por años han sido señalados como figuras cercanas en la estrategia política y de apoyo del mandatario salvadoreño.
Karim es considerado un aliado cercano de su hermano. Así lo reconoció Bukele públicamente en una cadena nacional en mayo de 2020.
Por la cercanía con el presidente, durante un tiempo Karim fue mencionado como un posible sucesor. Sin embargo, en la actualidad el propio Nayib Bukele ha inscrito oficialmente su precandidatura para buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones generales de 2027.
La noticia de que el hermano de Bukele se enamoró de una hondureña ha causado revuelo en Honduras, ya que muchos ciudadanos admiran la gestión del presidente salvadoreño.