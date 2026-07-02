¿Taylor Swift y Travis Kelce ya se casaron? Esto se sabe

Taylor Swift y Travis Kelce podrían haber pasado ya por el altar antes de que las cámaras apunten esta semana hacia el Madison Square Garden.
Una fuente aseguró a Page Six, en una publicación del 2 de julio, que la cantante y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs "ya están casados legalmente", lo que abre la puerta a que el multitudinario evento neoyorquino sea, en realidad, la fiesta posterior a una boda civil celebrada semanas atrás.
De acuerdo con ese medio, un segundo informante con vínculos en la industria musical de Nashville, ciudad donde Swift posee dos propiedades, sostuvo por separado que en ese entorno circula la misma versión, la de que ambos "ya se casaron legalmente" fuera del ojo público. Ninguna de las dos fuentes citadas por Page Six precisó una fecha exacta ni el lugar del supuesto trámite.
La pista que ha alimentado la teoría proviene del seguimiento del avión privado de Swift. Según un sitio dedicado a rastrear vuelos de jets privados, la aeronave de la artista realizó, el domingo 28 de junio, una serie de escalas en ciudades donde residen familiares cercanos de ambos.
Tras salir de Nashville, el avión aterrizó en Filadelfia, donde vive Ed Kelce, padre de Travis, y donde también residen Jason Kelce, hermano del jugador, y su esposa Kylie. Después continuó hacia Tampa, ciudad donde vive Scott Swift, padre de la cantante, antes de regresar a Nashville, donde permaneció hasta el 30 de junio, fecha en la que finalmente volvió a Nueva York, residencia principal de Swift.
El propio marco legal de Nueva York alimenta la especulación. La ley estatal exige que una pareja tramite una licencia matrimonial antes de la ceremonia y que esta se celebre dentro de un plazo de 60 días, con un periodo de espera de 24 horas salvo que exista dispensa judicial.
La cuenta de chismes Deuxmoi ya había planteado ese argumento días antes en un mensaje publicado en Instagram, en el que señaló que, dado ese requisito, "es enteramente posible que ya estén legalmente casados".
Page Six añadió un matiz adicional, el de que la pareja no habría tramitado ese documento en el estado de Nueva York, donde Swift también tiene residencia, ya que allí las licencias matrimoniales quedan selladas y resulta imposible confirmar o descartar su existencia por esa vía. Eso reforzaría, según ese reporte, la hipótesis de una boda civil realizada en Tennessee.
A la teoría se sumó, el 1 de julio, el coleccionista de memorabilia Anthony Jabin, quien afirmó en una transmisión de TMZ Live estar invitado al evento y lanzó una frase que avivó la desconfianza generalizada entre los seguidores de la pareja, "no estoy autorizado a decirlo, pero no es lo que todos piensan, hay una pequeña sorpresa".
Jabin llegó a calificar lo que ocurrirá en el recinto neoyorquino como "un señuelo", sugiriendo que la ubicación real del enlace se mantendría oculta hasta último momento.