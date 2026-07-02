¿Taylor Swift y Travis Kelce ya se casaron? Esto se sabe

A la teoría se sumó, el 1 de julio, el coleccionista de memorabilia Anthony Jabin, quien afirmó en una transmisión de TMZ Live estar invitado al evento y lanzó una frase que avivó la desconfianza generalizada entre los seguidores de la pareja, "no estoy autorizado a decirlo, pero no es lo que todos piensan, hay una pequeña sorpresa".