Boda de Taylor Swift: Se filtra la lista de invitados confirmados y los grandes excluidos

Selena Gómez, Gigi Hadid y Ed Sheeran encabezan la lista filtrada de invitados a la boda que ha convertido Manhattan en zona restringida.
Nueva York amaneció esta semana con calles cerradas, camiones de utilería descargando cajas rotuladas y un despliegue policial que ya se compara con el de una cumbre internacional. Todo apunta al mismo motivo. Taylor Swift y Travis Kelce llegan a los últimos preparativos de una boda que, sin confirmación oficial de por medio, ya moviliza a toda una ciudad.
La cita señalada es el viernes 3 de julio en el Madison Square Garden, según coinciden distintos medios estadounidenses que han seguido el rastro de permisos municipales, reservas hoteleras y movimientos del entorno cercano a la pareja.
El recinto habría bloqueado sus fechas del 2 al 4 de julio, y la productora Winick Productions solicitó ante la ciudad autorización para instalar carpas frente al edificio pensadas para un evento de entre 500 y 1,000 personas.
El plan filtrado a la prensa describe dos jornadas distintas. El jueves por la noche, una cena reservada a un círculo íntimo de cerca de cien personas. El viernes, la celebración principal, con una cifra de invitados que según los reportes oscila entre los 1,000 y los 1,200 asistentes, repartidos entre la industria musical, el deporte y el cine.
Entre los nombres que la prensa especializada da por confirmados aparecen las actrices Zoë Kravitz, Emma Stone y Selena Gómez, además de las modelos Gigi Hadid y Cara Delevingne.
Según Harper's Bazaar, Hadid y Gómez formarían parte del cortejo nupcial de la novia. Se suman a la lista el cantante Ed Sheeran junto a su esposa Cherry Seaborn, las hermanas del grupo Haim y figuras del entorno futbolístico de Kelce, entre ellas Patrick Mahomes y su entrenador Andy Reid.
También circulan versiones sobre presentaciones musicales en vivo durante la fiesta. Stevie Nicks y Tim McGraw suenan como posibles artistas de la noche, y no se descarta que Paul McCartney suba al escenario en algún momento de la velada.
No todos los rumores se sostienen igual. Page Six aseguró que Miles Teller y su esposa quedaron fuera de la lista tras un distanciamiento con la cantante, y que la modelo Karlie Kloss tampoco recibió invitación.
Sobre Blake Lively, otrora amiga cercana de Swift, los medios coinciden en que su presencia luce improbable después del pleito legal que la actriz sostuvo con Justin Baldoni. Incluso el nombre del príncipe William circuló como posible invitado, algo que él mismo dejó en el terreno de la broma cuando le preguntaron al respecto en el programa Heart Breakfast. "Sin comentarios. Tengo esperanzas y estoy seguro de que debe haber alguna invitación por ahí, pero ya veremos", respondió.
La estrategia de privacidad diseñada para la boda no tiene precedentes recientes en el mundo del espectáculo. Según reportes de TMZ, ABC News y The New York Times, cada invitado debió firmar un acuerdo de confidencialidad antes de recibir los detalles finales del evento, y las invitaciones físicas llevan marcas de agua personalizadas que permitirían rastrear el origen de cualquier filtración. Las tarjetas enviadas ni siquiera mencionan el recinto exacto, solo la ciudad y la fecha.
En un primer momento trascendió que el incumplimiento de esos contratos acarrearía sanciones económicas de peso para quien filtrara imágenes o información del enlace. Sin embargo, reportes posteriores de TMZ, replicados por otros medios, matizaron esa versión y aseguraron que los acuerdos no contemplan multas automáticas ni una cifra fija de penalización. Lo que sí confirman todas las fuentes es la prohibición absoluta de usar teléfonos celulares durante la ceremonia, una medida que alcanza tanto a los invitados como al personal de catering, los técnicos y los equipos de seguridad contratados para el recinto.