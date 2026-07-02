Boda de Taylor Swift: Se filtra la lista de invitados confirmados y los grandes excluidos

En un primer momento trascendió que el incumplimiento de esos contratos acarrearía sanciones económicas de peso para quien filtrara imágenes o información del enlace. Sin embargo, reportes posteriores de TMZ, replicados por otros medios, matizaron esa versión y aseguraron que los acuerdos no contemplan multas automáticas ni una cifra fija de penalización. Lo que sí confirman todas las fuentes es la prohibición absoluta de usar teléfonos celulares durante la ceremonia, una medida que alcanza tanto a los invitados como al personal de catering, los técnicos y los equipos de seguridad contratados para el recinto.