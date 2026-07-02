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Hondureña conquistó el corazón del hermano de Nayib Bukele: ¿Quién es Paola González Kawas?

Una hermosa sampedrana, Paola González Kawas, conquistó el corazón de Karim Alberto Bukele, hermano del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Qué se sabe sobre ella?

  • Actualizado: 02 de julio de 2026 a las 14:18
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En Honduras muchos admiran al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pero lo que muy pocos conocen es que su cuñada es una hondureña. Aquí le contamos todos los detalles.

 Foto: Cortesía-redes sociales
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Nayib Bukele tiene un hermano, Karim Alberto Bukele Ortez, una de las figuras de mayor confianza del mandatario salvadoreño.

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La hondureña que se robó el corazón de Karim Alberto Bukele es Paola Michelle González Kawas, una hermosa sampedrana.

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La relación de la pareja fue confirmada por el propio Karim Alberto Bukele a finales de 2025, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió varias fotografías junto a Paola.

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La hondureña y el salvadoreño han construido una sólida relación. Incluso se conoció que juntos están criando a un hijo, fruto de su amor.

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Paola ha decidido mantener un bajo perfil y llevar su vida privada lejos de los reflectores. Sin embargo, en ocasiones la pareja comparte fotografías de reuniones familiares y otros momentos especiales.

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Paola Michelle González Kawas es hija de la recordada Lorette Kawas Yuja de González y de Luis Enrique González.

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Para muchos hondureños, la relación de la joven con el salvadoreño es motivo de alegría, debido a la admiración que muchos sienten por el presidente Nayib Bukele.

 Foto: Cortesía
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A diferencia de otros miembros de la familia, Karim también ha decidido mantener un bajo perfil. Incluso, sus redes sociales son privadas.

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A la pareja se le ha visto en varios momentos juntos. Se desconoce desde cuándo inició su relación, pero desde octubre de 2025 ambos han compartido fotografías en las que aparecen juntos.A diferencia de otros miembros de la familia, Karim también ha decidido mantener un bajo perfil. Incluso, sus redes sociales son privadas.

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