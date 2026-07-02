Seis meses, 11 estrenos: el cine aún guarda sus mejores cartas

La cartelera mundial entra en su tramo más generoso del año y lo hace sin disimular sus ambiciones. Estos son los estrenos de cine más esperados de lo que queda de 2026.
Christopher Nolan abre el fuego el 17 de julio con “La odisea”, su primera incursión en la mitología griega, con Matt Damon como Odiseo y Tom Holland en el papel de Telémaco.
Dos semanas después, el propio Holland regresa con Spider-Man: Brand New Day, prevista para el 30 de julio, en lo que Marvel plantea como el encuentro más íntimo con el personaje.
La temporada navideña reserva el golpe más fuerte con “Dune: Parte III” —el cierre que Denis Villeneuve prometió desde el inicio de la saga— y Avengers: Doomsday, la apuesta de Marvel para reordenar su universo.
Ambos filmes aterrizan el 18 de diciembre, un cruce que medios como CNN ya comparan con el fenómeno Barbenheimer de 2023. Ninguno de los dos estudios, hasta ahora, ha mostrado intención de mover la fecha.
Entremedias, Lionsgate programa para el 20 de noviembre “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”, precuela centrada en un joven Haymitch.
Jumanji: Open World verá la luz el 11 diciembre con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan otra vez al frente.
Zach Cregger, director de Weapons, firma el reboot de Resident Evil que llega el 18 de septiembre. La cinta no recupera a ningún personaje de las entregas anteriores ni de los videojuegos.
Paramount y Legendary estrenan el 16 de octubre una nueva adaptación de Street Fighter, dirigida por Kitao Sakurai, ambientada en 1993 durante el primer torneo World Warrior.
Warner traslada al clásico villano de Batman Clayface al terror corporal en una cinta dirigida por James Watkins, pensada para Halloween el 23 de octubre.
La segunda mitad del año trae otras cartas fuertes para la casa del ratón. La adaptación en acción real de “Moana” se estrena el 9 de julio con Catherine Laga’aia en el papel protagonista y Dwayne Johnson como Maui.
20th Century Studios estrena The Dog Stars, thriller posapocalíptico de Ridley Scott con Jacob Elordi y Josh Brolin, previsto para el 28 de agosto.