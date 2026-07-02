Estos son los artistas confirmados para La Velada del Año VI en Sevilla

¿Quiénes son los artistas que pondrán la banda sonora a los combates de La Velada del Año XI? Este miércoles, a través de un video publicado en Instagram, el creador de contenido Ibai Llanos puso fin a la especulación, aunque dejó en el aire una parte del misterio que promete extenderse hasta el propio día del evento.
La Velada del Año VI se celebrará el sábado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, con 10 combates de boxeo aficionado protagonizados por 20 creadores de España y Latinoamérica. Entre nombres masculinos como Plex, IlloJuan y TheGrefg, y una presencia femenina inédita hasta ahora con Fabiana Sevillano, RoRo, Clersssss y Marta Díaz, el apartado musical se perfilaba como la última pieza pendiente del rompecabezas. Las 80 mil entradas disponibles se agotaron en cuestión de horas ya en marzo pasado.
El anuncio confirmó seis nombres principales, aunque Llanos adelantó que habrá otros cinco artistas invitados cuya identidad permanecerá oculta hasta la propia jornada del espectáculo.
Según explicó, algunos de ellos acompañarán a los boxeadores durante su entrada al ring, mientras que otros aparecerán de forma sorpresiva a lo largo de la noche, un recurso que ya utilizó en ediciones anteriores para mantener la tensión hasta el último minuto.
El fichaje que más ruido generó fue el del cantante puertorriqueño Auel AA, quien regresa al evento tras un episodio que muchos seguidores no olvidan. En la edición de 2024, celebrada en el Santiago Bernabéu, Anuel AA salió al escenario con más de media hora de retraso y cerró su participación entre abucheos después de interpretar apenas tres canciones. La organización no adelantó por el momento cómo será su actuación en esta nueva cita, aunque el propio artista tiene ahora la oportunidad de cambiar el recuerdo que dejó hace dos años.
El puertorriqueño Yandel, uno de los referentes del reggaetón junto a su histórico dúo con Wisin, llega a La Velada tras una etapa cargada de actividad. En enero pasado llenó el Movistar Arena de Madrid con su gira Yandel Sinfónico, un espectáculo en el que reversionó buena parte de su repertorio con acompañamiento orquestal. Su presencia en Sevilla se perfila como una de las apuestas más seguras del cartel.
El artista colombiano Juanes aporta al evento un perfil distinto al predominio urbano que suele caracterizar a La Velada. Con himnos que atraviesan generaciones, su participación amplía el alcance del cartel hacia un público que no necesariamente sigue el mundo del streaming, algo que la organización ha buscado en ediciones anteriores.
La cantante Bad Gyal llega en un momento particularmente activo de su carrera. Este año publicó "Más cara", su segundo álbum de estudio, con el que continúa explorando los sonidos urbanos y caribeños que la han definido desde que se dio a conocer en 2016. Su presencia refuerza el peso femenino dentro del cartel musical.
El dúo canario Lucho RK y La Pantera completa la lista principal en plena gira conjunta, el "Fasssilito Tour 2026", que surgió tras el lanzamiento de su EP compartido "Ta fácil". Ambos artistas han construido su carrera colaborando con figuras como Quevedo, Cruz Cafuné y Wos, y su llegada a Sevilla confirma el peso creciente de la escena canaria dentro del panorama urbano español.
La organización espera que el espectáculo supere las siete horas de duración, combinando los 10 combates con las actuaciones musicales intercaladas entre enfrentamiento y enfrentamiento. El misterio de los cinco artistas restantes, sin embargo, seguirá abierto hasta que las luces del Estadio de La Cartuja se enciendan la noche del 25 de julio.