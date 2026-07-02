Estos son los artistas confirmados para La Velada del Año VI en Sevilla

El fichaje que más ruido generó fue el del cantante puertorriqueño Auel AA, quien regresa al evento tras un episodio que muchos seguidores no olvidan. En la edición de 2024, celebrada en el Santiago Bernabéu, Anuel AA salió al escenario con más de media hora de retraso y cerró su participación entre abucheos después de interpretar apenas tres canciones. La organización no adelantó por el momento cómo será su actuación en esta nueva cita, aunque el propio artista tiene ahora la oportunidad de cambiar el recuerdo que dejó hace dos años.