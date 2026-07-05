Mbappé rompe la barrera de los 10 goles en eliminatorias mundialistas: así fue cada uno

Desde su debut en Rusia 2018, Mbappé acumula 19 goles en la misma cantidad de partidos, con una marca difícil de superar para las futuras generaciones: 11 anotaciones en partidos de mata-mata mundialista.
Su primera eliminatoria mundialista fue ante Argentina el 30 de junio de 2018 y ahí, anotó dos goles que valieron una clasificación a Cuartos de Final para Francia.
Con apenas 18 años, Mbappé eliminó por si solo a una de las grandes selecciones en la historia de los mundiales (Argentina), pero esos no fueron los únicos goles de la estrella francesa en Rusia 2018.
Ya que en la Gran Final contra Croacia, Mbappé anotó el 4-1 parcial que significaría la segunda estrella para Francia, alcanzando los tres goles en eliminatorias mundialistas.
Continuamos en Qatar 2022, donde Mbappé marcó el 2-0 ante Polonia por los Octavos de Final al minuto 74.
El reloj siguió corriendo y Mbappé firmó su doblete con uno de los mejores goles en un partido de eliminación directa, acabando con las ilusiones polacas.
Las rondas de Cuartos de Final y Semifinales de Qatar 2022 no serán recordadas por una brillante actuación de Mbappé, caso contrario al partido contra Argentina de la Gran Final, celebrada el 18 de diciembre de 2022 en Lusail.
Ahí, Argentina dominó hasta el minuto 80, cuando un penal de Otamendi sobre Kolo Muani fue convertido en gol por Kylian Mbappé.
Y dos minutos más tarde, Mbappé completaba uno de los dobletes más rápidos en la historia de los mundiales, mandando el partido a los tiempos extras y gracias a otro penal, firmaría el segundo hat-trick en una final de Copa del Mundo.
Con ocho goles en el bolsillo, la siguiente víctima fue Suecia en los 16avos de final del Mundial 2026, a la cual Mbappé le anotó por duplicado, llegando a las 10 dianas en fases de eliminación directa.
Superando la barrera de los ¡10 goles! este sábado 04 de julio ante Paraguay por los Octavos de Final del Mundial 2026, un hito sin precedentes en la historia de la competición.
¿Con cuántos goles en partidos de eliminación directa acabará la carrera de Kylian Mbappé?