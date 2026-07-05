Cabo Verde recibe a sus héroes mundialistas tras una histórica participación

El nombre del portero, que está sin equipo tras jugar las dos últimas temporadas en el GD Chaves de la segunda división de Portugal, aparece en quinielas de fichajes. Incluso en las últimas horas, según varias informaciones, se hizo popular el presunto interés del Inter de Miami de Leo Messi, aunque no parece que esto vaya más allá de la rumorología en redes en el marco de la "Vozinhamanía".