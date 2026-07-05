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Los millones de dólares que ganó Cabo Verde tras deslumbrar en el Mundial 2026

Este histórico ingreso permitirá a la Federación Caboverdiana de Fútbol fortalecer proyectos de desarrollo

  • Actualizado: 05 de julio de 2026 a las 13:40
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Cabo Verde hizo historia al clasificar se a dieciseisavos de final en el Mundial 2026 y estos son los millones que se leva de premio.

 Fotos: EFE.
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Cabo Verde puso punto final a su histórica aventura en el Mundial United 2026 tras caer 3-2 ante Argentina en tiempo extra en los dieciseisavos de final.
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El conjunto africano sorprendió al mundo al competir de igual a igual frente a la vigente campeona y obligarla a disputar una prórroga.
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A pesar de la eliminación, los 'Tiburones Azules' se despidieron con una de las actuaciones más destacadas entre las selecciones debutantes.
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Su gran campaña también estuvo acompañada por un importante beneficio económico otorgado por la FIFA.
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El nuevo formato del Mundial de 48 equipos permitió un incremento histórico en la bolsa de premios para las federaciones participantes.
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Gracias a su clasificación a la fase de eliminación directa, Cabo Verde aseguró ingresos mucho mayores que los destinados únicamente a los equipos que disputaron la fase de grupos.
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En la primera ronda del torneo, los caboverdianos empataron frente a España, Uruguay y Arabia Saudita para sellar su clasificación.
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Aunque la FIFA no entrega premios por empates en la fase de grupos, avanzar a los dieciseisavos representó un importante salto en la recompensa económica.
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La selección africana finalizó su participación con un ingreso estimado de 23.5 millones de dólares.
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Esa cantidad equivale aproximadamente a 581.63 millones de lempiras, una cifra sin precedentes para el fútbol de Cabo Verde.
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Del total recibido, 2.5 millones de dólares corresponden al fondo destinado para cubrir la preparación logística del equipo.
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Otros 10 millones de dólares fueron otorgados por haber conseguido la clasificación a la Copa del Mundo.
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Además, la FIFA entregó 11 millones de dólares como premio al mérito deportivo por finalizar entre los puestos 17 y 32 del torneo.
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Este histórico ingreso permitirá a la Federación Caboverdiana de Fútbol fortalecer proyectos de infraestructura, desarrollo y formación de jugadores.
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Aunque el sueño mundialista terminó en Miami, Cabo Verde regresa a casa con prestigio internacional y una recompensa económica que marcará un antes y un después para su fútbol.
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