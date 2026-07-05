Los millones de dólares que ganó Cabo Verde tras deslumbrar en el Mundial 2026

Cabo Verde hizo historia al clasificar se a dieciseisavos de final en el Mundial 2026 y estos son los millones que se leva de premio.
Cabo Verde puso punto final a su histórica aventura en el Mundial United 2026 tras caer 3-2 ante Argentina en tiempo extra en los dieciseisavos de final.
El conjunto africano sorprendió al mundo al competir de igual a igual frente a la vigente campeona y obligarla a disputar una prórroga.
A pesar de la eliminación, los 'Tiburones Azules' se despidieron con una de las actuaciones más destacadas entre las selecciones debutantes.
Su gran campaña también estuvo acompañada por un importante beneficio económico otorgado por la FIFA.
El nuevo formato del Mundial de 48 equipos permitió un incremento histórico en la bolsa de premios para las federaciones participantes.
Gracias a su clasificación a la fase de eliminación directa, Cabo Verde aseguró ingresos mucho mayores que los destinados únicamente a los equipos que disputaron la fase de grupos.
En la primera ronda del torneo, los caboverdianos empataron frente a España, Uruguay y Arabia Saudita para sellar su clasificación.
Aunque la FIFA no entrega premios por empates en la fase de grupos, avanzar a los dieciseisavos representó un importante salto en la recompensa económica.
La selección africana finalizó su participación con un ingreso estimado de 23.5 millones de dólares.
Esa cantidad equivale aproximadamente a 581.63 millones de lempiras, una cifra sin precedentes para el fútbol de Cabo Verde.
Del total recibido, 2.5 millones de dólares corresponden al fondo destinado para cubrir la preparación logística del equipo.
Otros 10 millones de dólares fueron otorgados por haber conseguido la clasificación a la Copa del Mundo.
Además, la FIFA entregó 11 millones de dólares como premio al mérito deportivo por finalizar entre los puestos 17 y 32 del torneo.
Este histórico ingreso permitirá a la Federación Caboverdiana de Fútbol fortalecer proyectos de infraestructura, desarrollo y formación de jugadores.
Aunque el sueño mundialista terminó en Miami, Cabo Verde regresa a casa con prestigio internacional y una recompensa económica que marcará un antes y un después para su fútbol.